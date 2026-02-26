El Estadio Azteca ya comienza a lucir su nuevo rostro para el Mundial 2026

Se comenzó a montar la lona que cubrirá la fachada del Coloso de Santa Úrsula

El proceso de modernización del Estadio Azteca avanza con trabajos visibles en su parte más alta. En las últimas horas comenzó la instalación de la nueva cubierta exterior, un elemento contemplado dentro del plan integral de adecuación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Las labores se concentran en la zona superior del inmueble, donde ya se colocan los primeros segmentos del recubrimiento que rodeará el estadio. Esta intervención forma parte de la actualización estructural diseñada para cumplir con los lineamientos técnicos exigidos para el torneo internacional.

Desde la presentación del proyecto, los renders oficiales ya contemplaban este recubrimiento en tono rojo en la parte externa del estadio. La ejecución actual confirma que el diseño planteado se mantiene conforme a lo anunciado.

En el ámbito nacional, un antecedente comparable se dio con la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, donde también se empleó un polímero en la fachada como parte de su actualización arquitectónica.

La intervención en el Azteca no solo contempla aspectos estéticos, sino también ajustes estructurales y operativos que forman parte del plan de adecuación para recibir partidos del Mundial 2026.

Con la colocación de esta nueva estructura exterior, el estadio comienza a mostrar avances concretos en su transformación, de cara a un evento que lo convertirá nuevamente en escenario de alcance global.

