Figuras del Mundial 2026 que harían desplegar el mítico letrero de “Hoy no trabajamos porque vamos a ver a…”

Cristiano Ronaldo, Leo Messi y las estrellas que estarán presentes en la Copa del Mundo de 2026, en México, Estados Unidos y Canadá

Estamos a 100 días para que inicie la Copa del Mundo de 2026, que dará el banderazo de salida en México, país que albergará su tercera edición en la historia, después de los torneos de 1986 y 1970. En esas ediciones se vieron grandes figuras como Diego Armando Maradona y Pelé. Ahora, la afición comienza a preguntarse quién será la nueva estrella en levantar el trofeo en esta competición.

En 1986, Maradona tuvo una brillante actuación en el país, al grado de emocionar al público mexicano y, sobre todo, a los argentinos a la distancia, quienes, años antes, sufrieron la Guerra de las Malvinas contra los ingleses. Los seguidores de la Albiceleste se rindieron ante lo hecho por ‘El 10’ precisamente frente a Inglaterra, hasta que lograron ser campeones en el Estadio Azteca.

Sin embargo, en 1970, Edson Arantes do Nascimento deslumbró a la afición mexicana a lo largo del torneo, sobre todo a los habitantes de Guadalajara, Jalisco, ya que la selección de Brasil disputó casi todos sus partidos en dicha ciudad. Los tapatíos disfrutaron mucho tiempo de O’ Rei Pelé en el Estadio Jalisco.

La Canarinha estuvo en el Grupo 3 del certamen, donde derrotó 4-1 a Checoslovaquia, se impuso 1-0 a Inglaterra y ganó su último encuentro del grupo 3-2 contra Rumanía. Todos los partidos se jugaron en suelo jalisciense, siendo el número 10 el principal referente al marcar en dos ocasiones. Tanto en los cuartos de final como en las semifinales, Brasil jugó en el Estadio Jalisco, venciendo 4-2 a Perú y 3-1 a Uruguay, respectivamente, antes de mudarse a la Ciudad de México para disputar la final contra Italia en el Estadio Azteca. Recinto que vio a Pelé salir en hombros de la afición tras conseguir su tercer título mundial.

Edson Arantes do Nascimento se ganó el cariño de la afición mexicana por su afecto recíproco con la gente, por lo hecho en su carrera y por el nivel mostrado en Guadalajara, ciudad que incluso se “detuvo” para ir a verlo jugar en la Copa del Mundo. Durante el torneo se desplegó un cartel en el Teatro ANDA (Asociación Nacional de Actores) que decía: “¡Hoy! No trabajamos porque vamos a ver a Pelé”. El letrero estaba en la Calle Independencia, esquina con la Calle Pino Suárez en el centro de Guadalajara, y fue inmortalizado por una fotografía.

Este afiche dejó claro el cariño y admiración de los aficionados mexicanos por Pelé. Así como ocurrió en 1970 y 1986, la gente comienza a preguntarse quién será la nueva figura que levantará el trofeo y se ganará el corazón de los amantes del fútbol.

Si bien el Mundial no se llevará a cabo solo en México, sino también en Estados Unidos y Canadá, se espera que algunos de los jugadores estrellas presentes puedan lograr que se paralicen las actividades laborales en estos países para verlos jugar. De las naciones que ya están clasificadas para la Copa del Mundo de 2026, a 100 días de su inicio, hay varios jugadores que podrían acaparar la atención de los seguidores, como Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Luka Modric, Luis Díaz, Vinícius, Kylian Mbappé y, por supuesto, Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Lamine Yamal

Yamal, quien llegará al torneo a las puertas de los 19 años, ha cautivado a la afición por el nivel mostrado con el Barcelona y con España. Se espera que sea clave en el equipo de Luis de la Fuente. Curiosamente, La Roja jugará en Guadalajara, en el Estadio Akron, frente a Uruguay.

Erling Haaland

Otro jugador de gran importancia es el delantero noruego, ya que fue clave para que el país nórdico regresara a la Copa del Mundo después de 27 años de ausencia. La potencia de ‘El Androide’, su altura para rematar de cabeza y su disparo de larga distancia son atributos que ningún aficionado querrá perderse del hombre del Manchester City.

Harry Kane

El delantero inglés es pieza clave del equipo dirigido por Thomas Tuchel, tanto por su liderazgo como por su presencia en el ataque. Además de su polivalencia con el Bayern Munich, donde suele llegar hasta la última línea para recuperar balones, salir jugando y llevar el esférico a la zona ofensiva, donde suele ser letal.

Luka Modric

El Mundial 2026 será el último torneo de Luka Modric, quien ha sido fundamental para que Croacia se convierta en una potencia dentro del certamen. Ya disputó la final de Rusia 2018 y estuvo cerca de repetirlo en Qatar 2022, cuando fue eliminado en semifinales por Argentina. A sus 40 años, es un hombre vital en el medio campo tanto para el Milan como para su selección nacional.

El camino en la Copa del Mundo es largo, pero no imposible para un hombre que, con su clase y precisión, ha conseguido muchos éxitos a lo largo de su carrera. Sin duda, la afición no querrá perderse la última participación de Modric en una justa mundialista.

Luis Díaz

El extremo colombiano es el hombre más peligroso del cuadro cafetalero. Así lo ha demostrado con el Liverpool y actualmente con el Bayern Munich. Además, después de que Colombia no lograra clasificarse a Qatar 2022, buscará en México, Estados Unidos y Canadá 2026 demostrar su mejor versión para que los sudamericanos vuelvan a tener una participación histórica en un campeonato mundial, como lo hicieron en Brasil 2014.

Vinicius Jr.

Sin duda, el hombre del Real Madrid será una de las figuras a seguir por parte de los aficionados en la Copa del Mundo. El sudamericano tiene la responsabilidad de comandar a La Canarinha en el torneo, sobre todo porque el equipo no gana un torneo internacional desde la Copa América 2019 y no es campeón del mundo desde el ya lejano Corea y Japón 2002.

Además, el brasileño es el jugador más importante de su selección para este torneo, por lo que deberá asumir el liderazgo que tomaron otras leyendas del país como Pelé, quien hizo historia en México al ganar su tercera Copa del Mundo.

Kylian Mbappé

El delantero francés ha demostrado en dos Mundiales consecutivos que es la figura del cuadro de Didier Deschamps. En Rusia 2018 fue campeón con tan solo 20 años, y en Qatar 2022 llevó al equipo a disputar otra final, solo que terminó con el subcampeonato, pero siendo la figura del encuentro al marcar tres goles, algo que nadie había logrado en la historia de los Mundiales.

En la Copa del Mundo de 2026, tendrá la tarea de volver a comandar a los galos para hacer otra actuación memorable para sus aficionados. No sería raro ver a muchos seguidores entregarse a Kylian para alentarlo en busca de una nueva Copa.

Cristiano Ronaldo

Punto y aparte merecen los siguientes jugadores. Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte, gracias a sus éxitos y a la disciplina con la que ha forjado su carrera.

CR7 ha ganado una Eurocopa y dos Ligas de Naciones de la UEFA, pero le sigue faltando la Copa del Mundo con Portugal, ya que se ha quedado a las puertas de la final. Con una gran cantidad de aficionados en México y en todo el mundo, no sería extraño que la gente detenga sus actividades cotidianas para ver al Bicho jugar su sexto Mundial.

Leo Messi

El astro argentino, Leo Messi, cumplió su cometido en Qatar 2022, cuando levantó el trofeo de campeón en el dramático partido contra Francia. Ver a La Pulga sostener el tan ansiado cetro dejó a millones de aficionados felices, pero quieren que sume su segundo título mundial para hacer aún más grande su legado en el fútbol internacional.

No sería raro que los seguidores del sudamericano hagan a un lado sus trabajos para ver al 10 jugar en México, Estados Unidos o Canadá, siempre y cuando despliegue todo su talento dentro de la cancha.

Sin duda, estas son las figuras de talla mundial que podrían inspirar el afiche de “¡Hoy! No trabajamos porque vamos a ver a…”, aunque en una Copa del Mundo suelen surgir nuevas estrellas que podrían robarse el corazón de los aficionados y poner en pausa sus actividades para ir a verlo jugar.

