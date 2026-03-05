Incertidumbre para Irak previo al repechaje mundialista en Monterrey

La selección de Irak enfrenta problemas de visas y traslado antes del repechaje intercontinental debido a la situación de Medio Oriente

La selección de Irak enfrenta un escenario complejo rumbo al repechaje intercontinental que otorga un boleto al Mundial 2026. A través de un comunicado oficial, la gerencia del equipo informó que recibió la confirmación de la FIFA para disputar el encuentro decisivo en Monterrey, pero advirtió que existen obstáculos logísticos que ponen en riesgo su traslado.

El partido está programado para el 31 de marzo en territorio mexicano. El rival del conjunto asiático saldrá del duelo entre Bolivia y Surinam, previsto para el 26 de marzo en el Gigante de Acero. Sin embargo, mientras se define al contrincante, Irak intenta resolver problemas derivados de la situación que atraviesa Medio Oriente.

En el documento, la dirección de la selección confirmó que mantiene comunicación con la FIFA para coordinar los preparativos del viaje. “La dirección de la selección nacional de Irak confirma que recibió la confirmación oficial de la FIFA hoy respecto al partido del repechaje intercontinental clasificatorio para la Copa del Mundo 2026. El partido está programado para celebrarse en Monterrey, México, el 31 de marzo”.

Asimismo, señaló que los recientes acontecimientos en la región han afectado la operación habitual del equipo, particularmente en materia de traslados y trámites consulares. “La dirección del equipo aclara que continúa en comunicación con la FIFA sobre los arreglos para la participación del equipo nacional en el repechaje intercontinental, a la luz de los recientes desarrollos de seguridad en el Medio Oriente”.

Uno de los puntos centrales es el cierre de varias embajadas, lo que ha impedido que jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal médico obtengan las visas necesarias para ingresar a México. “Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, personal técnico y miembros del personal médico obtengan visas de entrada a México”.

Además, el comunicado detalla que el espacio aéreo en ciertas zonas permanece cerrado. Como consecuencia, el entrenador principal, Graham Arnold, no ha podido salir de los Emiratos Árabes Unidos. “Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador en jefe, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”.

La federación iraquí subrayó que tanto la FIFA como la Confederación Asiática de Fútbol están al tanto de cada avance relacionado con el equipo. “FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol están completamente al tanto de cada desarrollo sobre la situación de nuestro equipo”.

Mientras tanto, el calendario del repechaje continúa su curso. Bolivia y Surinam disputarán el primer cruce en Monterrey, y el ganador enfrentará a Irak días después en el mismo escenario. En el cierre del comunicado, la dirección aseguró a sus seguidores: “Aseguramos a nuestros fieles seguidores que permanecemos en contacto cercano con la FIFA y la AFC, quienes están supervisando la situación”.

Monterrey está a la espera de lo que decida la FIFA

El comunicado de Irak, puso a Monterrey en alerta rumbo al repechaje. Pedro Esquivel, quien forma parte del comité organizador local de Monterrey rumbo al Mundial 2026, aseguró que están a al espera de lo que diga la FIFA.

“Serán decisiones, desgraciadamente, sobre todo la situación en Medio Oriente, que implicará una decisión que FIFA tenga que tomar. Una decisión que vendrá en las próximas semanas. Nosotros estamos en continua comunicación y listos para recibir el repechaje”, dijo.

Pese a la situación, Esquivel aseguró que el Gigante de Acero está listo para ser entregado a la operación de FIFA para el repechaje como para el Mundial 2026.

“El estadio está listo. Todavía tuvimos algunas visitas esta semana de algunas delegaciones de FIFA. El estadio está listo, estamos trabajando ya en los preparativos de cara a lo que viene en el mes de mayo, y para el repechaje estamos listos”, destacó Pedro Esquivel, presidente ejecutivo del Club de Futbol Monterrey.

A un mes de que se dispute el repechaje, las selecciones de Bolivia y Surinam presentaron dudas por los hechos violentos que se presentaron en Jalisco como en otros estados de México, sin embargo en Monterrey confían en sus protocolos de seguridad.

“Saben perfectamente que la situación específicamente de seguridad en el país está concentrada en una región. Saben que en Monterrey la situación es muy diferente, tenemos informes continuos que estamos mandando”, destacó Pedro Esquivel ante los medios de Monterrey en la previa del partido ante Gallos Blancos en el Gigante de Acero.

