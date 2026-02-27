Diego Arias, bendecido por la amplia nómina de Atlético Nacional

El técnico del ‘Verdolaga’ valoró el triunfo ante Santa Fe y destacó la profundidad de la plantilla para los próximos partidos.

Atlético Nacional tiene la mira en el duelo de Copa Sudamericana ante Millonarios en casa. El que pierda el juego, definitivamente queda por fuera de cualquier opción para acceder al plano internacional en el resto del año. Ambos llegan en buen momento: el ‘Verdolaga’ despachó a Santa Fe en El Campín, mientras que Millonarios se aprovechó de la terrorífica crisis en Deportivo Pereira.

Sin embargo, el cuadro dirigido por Diego Arias tiene un partido en el medio. Este fin de semana visitará al Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, un partido de importancia en aras de obtener más puntos y seguir de cerca la lucha por el liderato. De eso habló el timonel risaraldense, en diálogo con Planeta Fútbol de Win Sports, relatando cómo vive este presente del club.

Las sensaciones tras ganarle a Santa Fe

“Contentos por el resultado que se logró obtener. Era un partido complejo que no habíamos logrado comenzar bien, un partido que favorecía las condiciones de Santa Fe y complicaba un poco porque teníamos que atacar con menos espacio ante un rival agresivo para defender. Nos costó generar situaciones en el primer tiempo. Después mejoramos la forma de atacar, que eso condicionaba las transiciones que ellos estaban generando. Afortunadamente llegaron los goles y logramos traernos el resultado”.

¿Cómo vive el proceso en Nacional?

“La verdad desde el primer día y en las semanas, entiendo que la forma de llevar este trabajo es haciéndolo lo mejor posible desde nuestro lugar, llevando a los jugadores de nuestro lado para que las cosas se den a nuestro favor, mantenerlos en una forma óptima para cuando toque. Afortunadamente hemos visto que en el grupo han llegado unos jugadores nuevos que se han adaptado muy bien, porque no se trata solamente del entrenador. Intentamos llevar una forma de trabajar que representa nuestro club, pero estoy disfrutando y con muchas ganas de mejorar en todo lo que podamos”.

El manejo a Juan Manuel Rengifo

“Desde la forma en que lo veo, va por el carácter del jugador. Es muy joven y ha demostrado una manera de competir muy alta. Tiene mucho que ver los jugadores que lo rodean. Está rodeado con jugadores de mucha experiencia y la calidad humana que les permite a ellos crecer en ese entorno. También pasa con Simón García. Con los jugadores de experiencia les ayudan a tener confianza y poder ir creciendo, mejorar en las cosas que no dominan y fortalecer las que los trabajo al fútbol profesional. Eso se forma en el día a día”.

¿Cómo maneja la rotación?

“Afortunadamente es una bendición para todos los que trabajan en Nacional contar con la calidad de jugadores en la plantilla. Eso va en función de varios elementos como el rendimiento en los partidos que son definitivos, ojalá con la mayor cantidad de jugadores disponibles. Después el tipo de partido que vamos a enfrentar, con las características de jugadores que vamos a enfrentar y tomar en cuenta la carga del jugador. Es importante que todos tengan la oportunidad de participar. Constantemente evaluamos e intentamos que el equipo mantenga un nivel que los permita ser competitivos”.

¿Qué piensa de Millonarios?

“Se nos vienen dos partidos al tiempo, uno con Tolima y el otro contra Millonarios. Sin duda viene de hacer un gran partido ante Pereira, marcó la diferencia y es un equipo con mucha calidad individual. Se les ve cómodos en esa forma de trabajar con el nuevo entrenador y estaremos atentos a lo que puedan presentar en el partido nuestro. Hemos proyectado ese juego para poder mostrar un nivel muy alto y entrar a fase de grupos”.

La situación de William Tesillo

“Ya está haciendo trabajos de campo. La respuesta ha sido muy buena y esperemos que en los próximos días pueda seguir evolucionado. Creería que, por lo que hemos hablado con el médico, pensaríamos que puede llegar al partido y eso es muy importante para nosotros”.

La polémica por César Haydar y sus declaraciones de “viveza” ante Santa Fe

“La rueda de prensa fue muy cerca tras terminar el partido. Algo hablamos. Sabía que se podían malinterpretar sus declaraciones. Lo que intentó hacer fue que intentó evitar el contacto. Durante el partido sabía que Rodallega es un jugador muy fuerte en los duelos aéreos. Entiendo que la forma como respondió se pudo malinterpretar, pero tenemos que pasar la página y esperemos que podamos evitar ese tipo de malinterpretaciones. Sabemos que no es sano para nosotros y para la Liga hablar así, porque termina siendo el foco del partido”.

