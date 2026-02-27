AlianzaAmérica de Cali

Posibles alineaciones del Alianza vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nelson Rivera

El Estadio Armando Maestre Pavajeau abre sus puertas este sábado para la disputa de este compromiso.

Posibles formaciones del Alianza Vs América
Posibles formaciones del Alianza Vs América / Claro Sports.

América de Cali quiere seguir sumando puntos para ir encaminando su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo de David González visita este sábado a un Alianza necesitado de unidades en la tabla. Palpite este duelo en Claro Sports Colombia.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Juan Chaverra; Eduard Banguero, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jesús Muñoz, Lucas Villa, Francesco Fiorelli; Jhair Castillo y Felipe Pardo.

Posible alineación del América de Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Darwin Machis, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Daniel Valencia y Yeison Guzmán.

¿Cómo y dónde ver Alianza vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre el cuadro vallenato y los ‘Diablos Rojos’ está pactado para este sábado, 28 de febrero, a partir de las 04:10 de la noche (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

Últimos partidos de Alianza

  • 21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza | Fecha 8.
  • 17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta | Fecha 7.
  • 08.02.2026 | Alianza 1-1 Once Caldas | Fecha 5.
  • 01.02.2026 | Bucaramanga 5-0 Alianza | Fecha 4.
  • 28.01.2026 | Alianza 1-1 Boyacá Chicó | Fecha 3.

Últimos partidos del América de Cali

Terna arbitral del juego

  • Juez central: Sebastián Toro.
  • Asistente 1: Alexánder Guzmán.
  • Asistente 2: Andrés Nieto.
  • Cuarto árbitro: David Fuentes.
  • VAR: Luis Picón.
  • AVAR: Ferney Ossa.

Liga BetPlay

Diego Arias, bendecido por la amplia nómina de Atlético Nacional

Liga BetPlay

La camiseta nueva ya no es tan fea: las claves de la goleada de Millonarios sobre Pereira

Liga BetPlay

Las lesiones ponen contra las cuerdas al Deportivo Cali