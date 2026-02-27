Posibles alineaciones del Alianza vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I

El Estadio Armando Maestre Pavajeau abre sus puertas este sábado para la disputa de este compromiso.

Posibles formaciones del Alianza Vs América / Claro Sports.

América de Cali quiere seguir sumando puntos para ir encaminando su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo de David González visita este sábado a un Alianza necesitado de unidades en la tabla. Palpite este duelo en Claro Sports Colombia.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Juan Chaverra; Eduard Banguero, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jesús Muñoz, Lucas Villa, Francesco Fiorelli; Jhair Castillo y Felipe Pardo.

Posible alineación del América de Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Darwin Machis, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Daniel Valencia y Yeison Guzmán.

¿Cómo y dónde ver Alianza vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre el cuadro vallenato y los ‘Diablos Rojos’ está pactado para este sábado, 28 de febrero, a partir de las 04:10 de la noche (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

Últimos partidos de Alianza

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza | Fecha 8.

17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta | Fecha 7.

08.02.2026 | Alianza 1-1 Once Caldas | Fecha 5.

01.02.2026 | Bucaramanga 5-0 Alianza | Fecha 4.

28.01.2026 | Alianza 1-1 Boyacá Chicó | Fecha 3.

Últimos partidos del América de Cali

13.02.2026 | América de Cali 3-0 Jaguares | Fecha 8.

18.02.2026 | Junior 2-1 América | Fecha 7.

13.02.2026 | América 1-0 Santa Fe | Fecha 6.

04.02.2026 | Nacional 2-1 América | Fecha 4.

29.01.2026 | América 1-1 Once Caldas | Fecha 3.

Terna arbitral del juego

Juez central: Sebastián Toro.

Asistente 1: Alexánder Guzmán.

Asistente 2: Andrés Nieto.

Cuarto árbitro: David Fuentes.

VAR: Luis Picón.

AVAR: Ferney Ossa.

