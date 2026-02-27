Guastatoya vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en una etapa clave y la jornada 10 ofrece un choque con aroma a final anticipada en el Estadio David Cordón Hichos. Guastatoya y Comunicaciones se enfrentan en un duelo que impacta tanto en la tabla del torneo como en la acumulada, donde la pelea por la permanencia se mantiene más ajustada que nunca. Aquí podrás conocer dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de un enfrentamiento que puede mover piezas importantes en la clasificación.

Guastatoya llega con 12 puntos y ubicado en el sexto puesto, tras sumar tres victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo de Pablo Centrone sabe que este compromiso es determinante, ya que en la tabla acumulada registra 34 unidades, apenas por debajo de su rival de turno (36) y con Mictlán (33) y Marquense (31) presionando desde la zona roja. El Pecho Amarillo, además, se mantiene invicto como local en el Clausura 2026 y pretende aprovechar esa fortaleza para ampliar la diferencia y tomar un respiro en la lucha por la permanencia.

Por su parte, Comunicaciones atraviesa un buen momento anímico tras vencer 1-0 a Municipal en el Clásico Nacional, resultado que lo dejó segundo con 16 puntos gracias a cinco triunfos, un empate y tres derrotas. El equipo de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa quiere consolidar su levantada y empezar a hacerse fuerte fuera de casa, donde no gana desde las primeras jornadas del torneo. Un triunfo en Guastatoya no solo lo mantendría en la pelea por el liderato, sino que también le permitiría dar un paso firme para escapar definitivamente de la zona comprometida en la acumulada.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guastatoya vs Comunicaciones de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Comunicaciones está programado para el sábado 28 de febrero a las 16:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Comunicaciones hoy

Ni Guastatoya ni Comunicaciones cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Marco Antonio Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya: Rubén Escobar; Joshua Ubico, Uzias Hernández, Keyner Agustín, Víctor Armas; Denilson Sánchez, Yordin Hernández, Kevin Fernández; Nelson García, Víctor Ávalos y Keyshwen Arboine. DT: Pablo Centrone.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Stheven Robles, José Pinto, Walter García, Erick González; Dairon Reyes, Ernesto Monreal, Karel Espino, Wilson Pineda; Omar Duarte y Janpol Morales. DT: Marco Antonio Figueroa.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Comunicaciones:

12 de octubre de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Comunicaciones 2-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de marzo de 2025 | Comunicaciones 1-3 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 21 de enero de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 10 de noviembre de 2024 | Comunicaciones 3-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2024

