Disparidad en los cuadros de la Champions: seis campeones de un lado contra solo uno en el otro

Desigual sorteo de octavos en la Champions 2025-26: lado izquierdo acumula 31 títulos y todos los ganadores desde 2016, mientras el lado derecho solo Barça (5 títulos)

Caminos desequilibrados entre ambos lados de la llave | Reuters

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025-26 generó controversia por el evidente desequilibrio entre ambos lados del cuadro eliminatorio. Lo que muchos consideran un cuadro disparejo pone de manifiesto cómo la suerte puede concentrar a los grandes dominadores históricos y recientes en una sola mitad del torneo, dejando al otro lado con opciones mucho más limitadas.

Lado izquierdo: repleto de campeones recientes

En el lado izquierdo del cuadro se agrupan seis equipos campeones de Champions League: PSG, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Manchester City y Bayern Munich. Estos clubes suman en conjunto 31 títulos de la máxima competición europea, una cifra que por sí sola explica la brutalidad de esta mitad del bracket. Los cruces son demoledores: PSG vs Chelsea, Galatasaray vs Liverpool, Real Madrid vs Manchester City y Atalanta vs Bayern Munich. Cualquiera de estas eliminatorias podría calificarse como final anticipada, con plantillas de élite, presupuestos millonarios y experiencia contrastada en instancias decisivas.

Lo más impactante es que todos los campeones de la Champions desde 2016 están concentrados aquí. La lista es aplastante: 2016 Real Madrid, 2017 Real Madrid, 2018 Real Madrid, 2019 Liverpool, 2020 Bayern, 2021 Chelsea, 2022 Real Madrid, 2023 Manchester City, 2024 Real Madrid y 2025 PSG. Esto significa que 10 años de historia y 13 de las últimas 14 ediciones del torneo residen en un solo lado del cuadro. Esta mitad del cuadro en un auténtico campo de minas para cualquiera que aspire a la final.

Así quedo el sorteo de la Champions League 2025-26 | Reuters

Lado derecho: Barcelona y un camino lleno de sorpresas

En el lado derecho solo aparece un equipo campeón: el Barcelona, que en esta métrica comparativa acumula 5 títulos, aunque su último trofeo data de 2015. Los cruces son notablemente más accesibles: Newcastle vs Barcelona, Atlético de Madrid vs Tottenham, Bodo Glimt vs Sporting CP y Bayer Leverkusen vs Arsenal. Aunque hay equipos competitivos y con calidad suficiente para dar sorpresas, ninguno de ellos (salvo el Barça) ha levantado la ‘Orejona’.

Un dato que refuerza la disparidad es que todos los equipos de este lado han jugado al menos una vez la Europa League en los últimos 10 años. Esto contrasta radicalmente con el sector izquierdo, donde predomina la exclusividad de la élite absoluta. Clubes como Newcastle, Tottenham, Sporting CP, Bayer Leverkusen o incluso el propio Barcelona en temporadas pasadas han transitado por la segunda competición continental, algo impensable para la mayoría de los gigantes del otro lado. Esta diferencia subraya que el lado derecho representa el camino más transitable hacia la final, pero también el que menos pedigrí de campeón reciente aporta.

El sorteo creó una Champions League con dos realidades muy distintas. Mientras un lado concentra décadas de dominio y los últimos 10 años de reinado, el otro ofrece una oportunidad única para equipos que buscan romper la hegemonía. La final del 30 de mayo de 2026 en Budapest tendrá a dos equipos con caminos muy diferentes, pero el fútbol siempre guarda espacio para lo impredecible. Por ahora, los números hablan de un cuadro claramente inclinado hacia un solo lado.

Te puede interesar