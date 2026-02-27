Los momentos virales que nos dejó Milano Cortina 2026

La justa nos dejó momentos intensos, llenos de nostalgia, divertidos y otros por demás preocupantes, mismos que harán que esta justa sea inolvidable

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 han sido escenario de historias que no solo se recordarán por sus medallas, sino también por los momentos de emoción, risas, tensión y sorpresas que marcaron la historia del evento. Estos momentos quedarán grabados en la memoria de los aficionados, quienes disfrutaron de un evento donde lo inesperado y lo emocionante se dieron la mano, haciendo de cada día una nueva oportunidad para sorprenderse.

Un perro irrumpe en el sprint femenil de esquí de fondo

La justa invernal fue testigo de un evento inesperado durante la clasificación del sprint femenil por equipos en estilo libre de esquí de fondo. En la recta final de la prueba, mientras las esquiadoras griega Konstantina Charalampidou y croata Tena Hadzic buscaban cerrar su participación, un perro lobo irrumpió en la pista y comenzó a correr paralelamente a las atletas. El animal, que parecía seguir a las esquiadoras, cruzó la meta junto a ellas. Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias y el personal de seguridad logró asegurar al perro sin que se produjera ningún contratiempo.

UN INVITADO QUE SE ROBÓ NUESTRO CORAZÓN 🐶❄️



En plena competencia de esquí de fondo femenil, cuando el esfuerzo y la concentración estaban al límite… apareció él. Un perrito cruzando la pista, ajeno al protocolo, pero no a la emoción.

El momento rápidamente se viralizó en las redes sociales, captando la atención de los espectadores y dejando en segundo plano la competencia por unos segundos. La sorpresa fue total al ver cómo el animal se mantuvo en la pista, corriendo junto a las deportistas. A pesar de la escena inusual, el momento se convirtió en uno de los más tiernos de la temporada.

Lindsey Vonn, caída en el descenso que conmocionó a todos

Lindsey Vonn, una de las esquiadoras más emblemáticas de la historia de los juegos, sufrió una dura caída en el inicio de la prueba de descenso del esquí alpino. La atleta estadounidense había generado gran expectativa, ya que se trataba de su quinta participación olímpica, pero poco después de iniciar su descenso, Vonn perdió el control al chocar con una bandera antes de tomar una curva, lo que la dejó tendida en la nieve. El impacto fue inmediato, y sus gritos de dolor resonaron en las instalaciones mientras los médicos acudían rápidamente a su rescate.

Esta caída no solo representó un golpe duro para Vonn, sino que también recordó a los presentes la fragilidad de los atletas frente a los riesgos inherentes a las competencias de alto nivel. Con la rodilla visiblemente afectada, Vonn dejó una estampa triste para todos sus seguidores, pero su valentía y el apoyo que recibió del público marcaron el tono de su despedida en este evento olímpico.

Ilia Malinin y el error que le costó el oro

El patinador estadounidense Ilia Malinin vivió un momento inesperado en la final de patinaje artístico. Después de haber liderado la competencia en el programa corto, Malinin sufrió dos caídas en la rutina libre, lo que cambió completamente el rumbo de su presentación. Era el favorito para llevarse la medalla de oro, pero cuando ejecutó el histórico cuádruple Axel dentro de su rutina, no logró aterrizarlo como se esperaba. La frustración fue palpable, y su esperanza de conquistar una medalla se evaporó tras reflejarse la puntuación final de 264.49 unidades.

El silencio se apoderó del Milano Ice Skating Arena, cuando Malinin no pudo completar su rutina a la altura de las expectativas. Con su desliz, perdió el oro en una competencia llena de tensión, demostrando que, incluso para los más talentosos, la presión olímpica puede ser un factor determinante en los momentos clave.

Japón y la graciosa ‘caída’ viral en patinaje artístico por equipos

Japón logró un gran triunfo en la prueba por equipos del patinaje artístico, donde los campeones mundiales Riku Miura y Ryuichi Kihara se impusieron con una rutina impecable en la prueba por parejas. Sin embargo, un momento viral ocurrió después de su ejecución, cuando la patinadora Miura cayó justo después de recibir su calificación. En un giro inesperado, Miura se desplomó frente a la cámara, sorprendiendo a su compañero Kihara, quien rápidamente la ayudó a incorporarse. Este pequeño incidente se convirtió en uno de los momentos más entrañables del evento, ya que la caída fue tan inesperada como su actuación perfecta en la pista.

Amber Glenn y el recuerdo de Madonna en el patinaje femenil

La estadounidense Amber Glenn fue una de las figuras más destacadas del patinaje artístico femenil en Milano Cortina 2026. Al ritmo de ‘Like a Prayer’ de Madonna, Glenn intentó superar su marca en el programa corto, pero a pesar de haber ejecutado un triple Axel, el desempeño no fue suficiente para alcanzar el nivel que ella misma esperaba. Con 67.39 puntos, su participación quedó lejos de las medallas, algo que la misma Glenn sabía de sobra, a pesar de que aún faltaba la rutina libre. El llanto fue inevitable, algo que tocó el corazón de los espectadores alrededor del mundo.

Su actuación quedó marcada por la emotividad de la elección de música y por un momento que, aunque no logró el objetivo, le permitió expresar su estilo personal en la pista y le valió un mensaje de aliento de la mismísima ‘Reina del pop’.

Tomás Guarino y el homenaje a los Minions en el patinaje artístico

En un evento que destacó por su originalidad, el patinador español Tomás Guarino cautivó al público con una actuación que evocó a los ‘Minions’ de la famosa saga de ‘Mi Villano Favorito’. Con música y vestimenta inspiradas en los entrañables personajes, Guarino logró conectar con los espectadores, especialmente con los niños, quienes aplaudieron su propuesta visual y lúdica en el hielo. El patinador no recurrió a gestos exagerados, pero logró que su paso por Milano Cortina quedara asociado a un homenaje que cruzó generaciones. Su actuación fue una de las más queridas por el público, generando sonrisas y aplausos entre las gradas, y quedando en la memoria colectiva como un guiño perfecto para los más jóvenes.

Mikhail Shaidorov: un oro olímpico convertido en espectáculo

El patinador kazajo Mikhail Shaidorov protagonizó un momento único en la gala de patinaje artístico de Milano Cortina 2026. Tras ganar la medalla de oro, Shaidorov decidió celebrar a su manera, haciendo un pequeño homenaje a la saga de películas ‘Kung Fu Panda’ y enfundado en un disfraz del icónico ‘Po’, para hacer de su presentación un espectáculo sobre hielo. Con movimientos precisos, a pesar de las limitaciones del traje, el campeón olímpico logró que la gala se transformara en una fiesta de habilidades y humor.

La sorpresa no terminó ahí. En un giro inesperado, Shaidorov fue recibido por Jackie Chan en el hielo, quien le entregó dos peluches de panda, sellando un momento que cruzó deporte y cultura pop. Con esta exhibición, Shaidorov dejó claro que su talento no solo es competitivo, sino que también sabe conectar con el público de una forma única.

Jutta Leerdam: récord olímpico y la reacción de su novio Jake Paul

La neerlandesa Jutta Leerdam alcanzó la gloria al ganar la medalla de oro en los 1000 metros femeniles de patinaje de velocidad. Con un tiempo de 1:12.31, Leerdam no solo se coronó campeona, sino que también rompió el récord olímpico, superando la marca previamente establecida por su compatriota Femke Kok. Leerdam ejecutó una carrera sólida de principio a fin, dominando la competencia y llevando a su país a lo más alto del podio.

En una emotiva celebración, su novio, el boxeador e influencer estadounidense Jake Paul, estuvo presente En el Estadio Milano Speed Skating. La conexión entre ambos fue evidente, ya que Paul, quien no pudo evitar llegar al llanto, mostró una gran admiración por el logro de Leerdam. Al recibir la medalla de oro, Leerdam se abrazó con su compañero de vida, quien la felicitó por la increíble hazaña.

Atle Lie McGrath: la descalificación que acabó con sus esperanzas de oro

El esquiador noruego Atle Lie McGrath llegaba a la final de slalom varonil en Milano Cortina 2026 como uno de los favoritos para la medalla de oro. Tras haber marcado el mejor tiempo en la primera carrera con 56.14 segundos, McGrath estaba decidido a llevarse la victoria. Sin embargo, en un giro inesperado, el nórdico perdió el control de su esquí al atorarse en el primer sector de la segunda manga, lo que generó que fuera descalificado de la competencia.

Frustrado y visiblemente molesto, McGrath lanzó sus bastones y se alejó caminando por la pista, mientras el equipo suizo celebraba el avance de su competidor, Loic Meillard. Sentado en la nieve, el noruego intentó procesar lo ocurrido mientras el resto de la competencia continuaba. El suizo al final se coronó campeón en esta prueba tan cargada de emoción y frustración para el esquiador nórdico.

Mischa Thomas: el teléfono que sorprendió al mundo

La esquiadora neozelandesa Mischa Thomas protagonizó uno de los momentos más insólitos de los Juegos Olímpicos de Invierno, durante la final femenil de halfpipe. En plena segunda ronda de su descenso, cuando Thomas intentaba mejorar su puntuación, un incidente inesperado ocurrió: perdió su teléfono móvil. El dispositivo salió disparado de su bolsillo mientras descendía por el tubo. La sorpresa fue total para el público, quienes observaron cómo el celular caía y se rompía sobre la nieve en medio de la competencia.

A pesar de la distracción, Thomas continuó su descenso sin detenerse, completando su recorrido sin hacer una pausa por el incidente. Este evento se convirtió en uno de los momentos más virales de la jornada, sorprendiendo a todos los asistentes y a los seguidores.

Marijke Groenewoud: propuesta de matrimonio tras el oro en salida en masa

La patinadora neerlandesa Marijke Groenewoud dejó una huella imborrable en Milano Cortina 2026 al conquistar la medalla de oro en la prueba de salida en masa femenil de patinaje de velocidad. Con una actuación impresionante, Groenewoud demostró su control y estrategia lo suficiente para llevarse el primer lugar y darle a los Países Bajos su décima presea en la justa. Sin embargo, la sorpresa no terminó con la obtención del metal áureo. Después de la premiación, Groenewoud recibió una propuesta de matrimonio. Su pareja Mike Dogterom se arrodilló frente a ella y la patinadora, visiblemente emocionada, aceptó el anillo en ese momento tan especial y romántico. El público que observaba el evento celebró este emotivo giro, donde el triunfo deportivo se fusionó con una celebración personal que quedará en la historia de los Juegos Olímpicos.

Alysa Liu: ovación de los grandes tras su actuación en el programa corto

Alysa Liu deslumbró a todos en el programa corto femenil de patinaje artístico. Con una actuación que no presentó deducciones, la estadounidense alcanzó un total de 76.59 puntos, lo que la colocó entre las tres mejores del segmento y la clasificó al programa libre.

El contexto de su actuación añadió una capa de significado a su regreso al hielo. Tras su retiro en 2022 debido al agotamiento físico y emocional, Liu regresó en 2024, a los 20 años, y rápidamente consolidó su estatus como una de las grandes sorpresas del deporte. Tras su presentación, recibió una ovación de pie de parte de una audiencia que incluyó celebridades de renombre como Snoop Dogg, Halle Bailey y Regé-Jean Page, quienes no dudaron en aplaudir su talento y determinación, marcando el regreso de Liu como una de las grandes figuras en el hielo.

Kamila Sellier: la caída que conmocionó a Milano Cortina 2026

Durante los cuartos de final de los 1500 metros femeniles en el patinaje de velocidad en pista corta, la polaca Kamila Sellier sufrió una aparatosa caída que dejó a todos los presentes con el corazón en un hilo. En la parte final de la carrera, varias competidoras se enredaron en el hielo y, en el caos de la situación, Sellier fue impactada por la cuchilla del patín de Kristen Santos-Griswold, lo que causó una herida facial considerable. La hemorragia fue inmediata y el accidente generó una gran conmoción en la arena, haciendo que la prueba fuera detenida de inmediato.

El momento fue especialmente delicado, no solo por la gravedad del incidente, sino por la rapidez con la que la situación se convirtió en un tema central en los medios de comunicación. Los paramédicos acudieron al rescate de Sellier, mientras que el evento quedó marcado por la preocupación generalizada por la salud de la patinadora.

Sin lugar a dudas, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 nos han dejado momentos que trascenderán más allá de lo deportivo. Desde sorpresas inesperadas en la pista hasta gestos emotivos sobre el hielo, estos momentos han capturado la atención de los aficionados y han enriquecido la historia de los Juegos Olímpicos. Con cada historia, cada victoria y cada desafío, Milano Cortina 2026 se ha consolidado como un evento inolvidable, donde el deporte y la humanidad se unen en un espectáculo que, sin duda, quedará marcado en la memoria colectiva.

