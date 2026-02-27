Municipal vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ofrece un duelo con mucho en juego en el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde Municipal recibirá a Marquense en un partido que puede tener consecuencias directas tanto en la parte alta del campeonato como en la lucha por la permanencia. Mientras los rojos intentan reponerse del golpe sufrido en el Clásico Nacional y mantenerse en la pelea por el liderato, los leones del occidente llegan urgidos de puntos para no seguir hundiéndose en la tabla acumulada.

Municipal suma 15 puntos y se ubica en el tercer lugar de la clasificación, producto de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas en el Clausura 2026. El equipo dirigido por Mario Acevedo, último subcampeón del fútbol nacional, venía mostrando regularidad, pero en la jornada anterior cayó 1-0 ante Comunicaciones en el Clásico 336 como visitante, perdiendo la oportunidad de alcanzar la cima y de complicar aún más con la permanencia a su máximo rival. Ahora, en casa, buscará reencontrarse con el triunfo para no ceder terreno en la parte alta.

Por su parte, Marquense atraviesa un momento delicado. Con 8 puntos y ubicado en el último lugar del torneo tras dos triunfos, dos empates y cinco derrotas, el equipo de Leonel Noriega necesita sumar con urgencia. En la tabla acumulada también es colista con 31 unidades, por debajo de Mictlán (33), Guastatoya (34) y Comunicaciones (36), por lo que cada partido se convierte en una final en su lucha por la permanencia en la máxima categoría.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Municipal vs Marquense de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Marquense está programado para el sábado 28 de febrero a las 18:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Marquense hoy

Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Marquense no podrá contar con William Amaya, expulsado en el duelo ante Aurora. Se estima que Mario Acevedo y Leonel Noriega no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal: Kenderson Navarro; Darwin Torres, Aubrey David, José Morales; Yunior Pérez, Carlos Aguilar, Cristian Hernández, Jonathan Franco, Rudy Muñoz; Erik López y José Martínez. DT: Mario Acevedo.

Marquense: Javier Colli; Oscar Linton, Elías Vásquez, Marco Rodas, Aarón Navarro; Josué Cano, Miguel Escobar, William Amaya; Carlos Estrada, Diego Casas y Juan Villalobos. DT: Leonel Noriega.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Marquense:

30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de mayo de 2025 | Marquense 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de abril de 2025 | Municipal 0-0 Marquense | Torneo Apertura 2024

