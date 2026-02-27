Real Madrid vs Manchester City, otro capítulo del nuevo clásico europeo 

Merengues y Cityzens se han enfrentado en seis de las últimas siete ediciones de la Champions League

El Real Madrid y el Manchester City se verán las caras en los octavos de final de la UEFA Champions League. Este 10 de marzo, Pep Guardiola y los sky blues viajarán al Santiago Bernabéu para disputar el partido de ida ante el conjunto merengue, en una serie que se definirá el próximo 17 de marzo en el Etihad Stadium dentro del nuevo clásico europeo.

El choque entre blancos y citizens marcará la quinta edición consecutiva de la Champions League en la que se enfrentan en rondas de eliminación, algo que nunca antes había ocurrido; la sexta en las últimas siete ediciones del certamen y la séptima en total. En total, se han visto las caras en 15 partidos de la máxima cita de clubes del mundo, con una división pareja: seis victorias para los españoles, cinco para los mancunianos y cuatro empates. Sin embargo, serie por serie, la ventaja pertenece al Real Madrid.

La primera edición de la rivalidad en rondas de eliminación se dio en la temporada 2015/2016. Antes ya se habían enfrentado en la fase de grupos de la 2012/2013, donde los merengues ganaron en el Bernabéu y empataron en el Etihad. En aquella instancia fueron las semifinales, donde se repitió la historia. El partido de ida en Manchester, entre los entonces dirigidos por Zinedine Zidane y Manuel Pellegrini, terminó con un empate a cero. La serie se definió en la vuelta, con un autogol de Fernando que le dio el triunfo mínimo al Madrid en camino a su undécimo título de Champions.

Serie de revanchas

El sorteo volvió a cruzar los caminos del Madrid y el City | Reuters

La revancha llegó cuatro años después, en su único enfrentamiento previo en octavos de final. El City, ahora dirigido por Pep Guardiola, superó al cuadro blanco en una serie dominante. En la ida, en la casa blanca, Gabriel Jesús y Kevin De Bruyne firmaron una remontada en los minutos finales luego de que los de Chamartín se adelantaran con un gol de Isco. En la vuelta, en casa, repitieron el 2-1 con tantos de Raheem Sterling y Jesús, contra uno de Benzema.

Tuvieron que pasar dos años para que se volvieran a cruzar , y desde entonces se han visto las caras en duelos de eliminación en todas las temporadas. En la 2021/2022 fue el turno del Real Madrid de ejercer la revancha en una serie cardíaca. La ida se jugó en el Etihad Stadium, en uno de los duelos más memorables de la Champions League reciente. El Manchester City se llevó la victoria por 4-3 a la capital española, y tomó la ventaja en la Casa Blanca al minuto 73 con un gol de Riyad Mahrez. El Real Madrid necesitaba dos goles para forzar la prórroga, y llegaron gracias a Rodrygo, ambos en tiempo de compensación. En el tiempo extra, Benzema sentenció la épica remontada desde los once pasos para darle el boleto al equipo ibérico.

La agónica eliminación dejó una cicatriz en los de Pep Guardiola, que no se guardaron nada para el cruce de un año después. Después de rescatar un empate 1-1 en la capital española, se impusieron por 4-0 en el Etihad para sellar su boleto a la gran final, donde vencerían al Inter para levantar su primera orejona. Aquel 4-0 es la mayor goleada entre ambos equipos en la historia de la Champions.

Dominio merengue

Rodrygo tiene cuatro goles ante los sky blues | Reuters

A partir de aquella eliminación, los merengues han dominado. En la 2023/2024, en cuartos de final, se vivió otra serie cardíaca. La ida en el Bernabéu terminó con empate 3-3, en un partido donde el Manchester City se adelantó al minuto 2, el Real Madrid remontó al 14′, los sky blues retomaron la ventaja al 71′ y Federico Valverde firmó el empate al 79′. En la vuelta, un empate 1-1 mandó la serie hasta los penales, donde fallos de Bernardo Silva y Mateo Kovacic le dieron el pase a los de blanco.

Hace un año, cuando el City no pasaba por su mejor momento, el duelo se dio en la ronda de playoff, donde los españoles volvieron a salir victoriosos. La ida fue un 3-2 en el Etihad, asegurado con goles de Brahim Díaz al 86′ y Jude Bellingham al 92′, luego de que Haaland adelantara a los locales al 80′. En el Bernabéu, un hat-trick de Kylian Mbappé sentenció la eliminatoria con global de 6-3, luego de un gol de Nico González en el agregado. Así, el Real Madrid consiguió su cuarta victoria en series de eliminación sobre el club mancuniano

De cara a la nueva eliminatoria, ambas escuadras llegan en momentos similares dentro de sus respectivas ligas. Ambos equipos están en el segundo puesto de la clasificación, acechando a sus respectivos líderes. Los merengues están a un punto del Barcelona luego de caer ante Osasuna en la jornada 25, mientras que los citizens están a cinco unidades del Arsenal, pero con un partido menos. Este año también hubo un antecedente previo en la Champions League. El pasado 10 de diciembre, el City viajó a Madrid, donde se llevó un triunfo por 2-1. Aquella derrota fue la penúltima de Xabi Alonso al mando del equipo, antes de caer ante el Barcelona en la final de la Supercopa y terminar fuera del club.

