Jupiter Links GC vs Boston Common Golf en vivo el TGL Golf 2026: transmisión del partido hoy 1 de marzo

Jupiter se juega la postemporada ante Boston, líder en potencia con el driver. Precisión vs distancia define el duelo del TGL Golf 2026

Jupiter Links Golf Club se juega su futuro en la postemporada cuando enfrente a Boston Common Golf este 1 de marzo, en un duelo clave del TGL Golf 2026. El equipo inicia una exigente racha de tres partidos en tres días mientras se define el panorama rumbo a los playoffs de la Temporada 2, con la obligación de sumar para mantenerse con aspiraciones.

Boston, por su parte, ya aseguró al menos el tercer puesto tras un giro radical respecto al último lugar que ocupó el año pasado y ahora busca quedarse con el sembrado número uno. Los Ballfrogs dominan el circuito en potencia con el driver, liderando en velocidad de bola (180 mph), distancia promedio (326.6 yardas) y velocidad de swing (123.6 mph), mientras que Jupiter, último en esos rubros, apuesta por su precisión y su liderazgo en greens en regulación (73.3%) para evitar un duelo de distancia y aprovechar los errores de su rival.

