Cobán Imperial derrota a Achuapa y sigue en lo más alto del torneo

Los Príncipes Azules se mantienen en la cima del Torneo Clausura tras un gran triunfo en el Estadio Winston Pineda.

Uri Amaral, autor del único gol del partido | Facebook: Cobán Imperial

Cobán Imperial consiguió una importante victoria 1-0 sobre Deportivo Achuapa en la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se jugó en el Estadio Winston Pineda Gudiel, y los cobaneros llegaron con la misión de recuperar el liderato del campeonato, tras la victoria de Comunicaciones sobre Deportivo Guastatoya en la jornada anterior. Este duelo representaba una gran oportunidad para los dirigidos por Martín García.

El encuentro comenzó de manera intensa, con Cobán Imperial sorprendiendo al rival en los primeros minutos. Apenas se jugaba el minuto 6 cuando Uri Amaral aprovechó un contragolpe bien ejecutado para anotar el primer gol del partido y poner a su equipo al frente. La jugada sorprendió a la defensa de Achuapa y permitió que los cobaneros tomaran la ventaja temprana.

Después del gol, el partido se volvió más disputado y físico. En el minuto 7, Thales Moreira recibió un golpe de cabeza por parte de un rival, lo que lo obligó a recibir atención médica. A pesar del incidente, el defensor continuó en el campo, pero el juego se tornó más ríspido, con varias jugadas polémicas que el árbitro no sancionó con tarjetas.

A medida que avanzaba el primer tiempo, Achuapa intentó responder, pero no logró crear jugadas claras de gol. Por su parte, Cobán Imperial mantuvo la posesión del balón y supo manejar el ritmo del juego. En el minuto 34, Thales Moreira sufrió una molestia muscular y tuvo que ser reemplazado por Blady Albada, lo que también alteró la dinámica defensiva del equipo visitante.

El segundo tiempo comenzó con oportunidades para ambos equipos. Janderson Pereira estuvo cerca de aumentar la ventaja para Cobán Imperial pero su cabezazo salió desviado por poco. Achuapa, por su parte, buscó el empate, y en el minuto 60, Carlos Mejía tuvo una buena oportunidad con un tiro libre, pero el remate fue bien detenido por el portero cobanero, Tomás Casas.

Con el viento dificultando aún más el juego en Jutiapa, el partido se mantenía equilibrado, pero Cobán Imperial no dejaba de generar peligro. En el minuto 72, Juan Winter intentó ampliar la ventaja, pero el arquero Ederson Cabezas realizó una gran intervención para evitar el gol. La respuesta de Achuapa no tardó en llegar, y a los 78 minutos, Carlos Mejía estuvo cerca de empatar con un disparo potente, pero nuevamente, Tomás Casas voló para desviar el balón.

En los últimos minutos, ambos equipos estuvieron cerca de marcar. En el minuto 86, Cobán Imperial estrelló un balón en el poste, y en el 87, Achuapa tuvo otra oportunidad, pero Carlos Santos falló frente al arco. Finalmente, en tiempo de descuento (90+2), Tomás Casas brilló nuevamente con una atajada a una mano que evitó el empate de Achuapa, siendo clave para la victoria de su equipo.

Con esta victoria, Cobán Imperial se mantiene como líder del Clausura 2026 y sigue demostrando su solidez en la fase regular del torneo. El equipo dirigido por Martín García sigue siendo uno de los más destacados, mientras que Achuapa no logró capitalizar sus oportunidades y se quedó con las manos vacías.

