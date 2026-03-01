Julián Millán, a una firma de Fluminense
El defensor central colombiano de 27 años tendría todo acordado para ser nuevo jugador de Fluminense de Brasil.
El mercado de fichajes no para de hacer de las suyas. Uno de los colombianos que había sonado para grandes clubes del continente sudamericano ya había renovado su contrato con Nacional de Uruguay. Sin embargo, eso no impidió un nuevo movimiento. Julián Millán estaría muy cerca de llegar a Fluminense de Brasil.
Después de tener un 2025 de ensueño, siendo el catalogado como el mejor jugador de su club de todo el año y también de la Liga de Uruguay. Varios clubes se interesaron en los servicios del ex Independiente Santa Fe. River Plate de Argentina e Independiente de Avellaneda, fueron los primeros en hacer formal su interés.
Los uruguayos se hicieron fuertes frente a estos rumores y renovaron el contrato de Julián Millán con una mejora salarial importante. No obstante, para nadie es un secreto que el poderío económico del fútbol brasileño esta varios escalones arriba de toda Sudamérica y una vez más se demostró.
Fluminense se prepara para recibir a Julián Millán
El periodista deportivo especializado en mercado de fichajes, César Luis Merlo, reveló el negocio hecho por Nacional de Uruguay y Fluminense de Brasil. Los ‘cariocas’ pagan cinco millones de dólares por el 90 % del pase del zaguero central colombiano. Su último partido será ante Peñarol este domingo 1 de marzo.
La camiseta tricolor de Fluminense será la sexta indumentaria que vista Julián Millán en toda su carrera. Llaneros, Patriotas, Internacional de Palmira, Independiente Santa Fe y Nacional de Uruguay, han sido los clubes que han gozado del talento del defensor ‘cafetero’.
En 2025 jugó 46 partidos, anotó cuatro goles y otorgo tres asistencias. Además, levantó los títulos de la Liga de Uruguay y la Supercopa de ese mismo país. En toda su carrera ya acumula 240 partidos disputados, 16 anotaciones y cuatro asistencias. Datos más que interesantes para poder llegar a la mejor liga de Sudamérica.