La Fórmula 1 ‘frena’ en Bahréin: suspende pruebas de neumáticos por conflicto en Medio Oriente

La marca que proporciona las llantas para los monoplazas priorizó la seguridad de sus elementos tras la escalada bélica en la región

No habrá prueba de neumáticos de lluvia en Bahréin. | Reuters.

La escalada del conflicto en Medio Oriente impactó de lleno en la Fórmula 1. Pirelli canceló las pruebas de neumáticos de lluvia que tenía programadas este fin de semana en el Circuito Internacional de Bahréin debido a la situación de seguridad en la región.

El fabricante italiano, proveedor único de la máxima categoría, tenía previsto realizar dos jornadas de test en Sakhir junto a Mercedes y McLaren, pero los ataques militares iniciados por Israel y Estados Unidos, así como la respuesta iraní en las últimas horas, obligaron a suspender la actividad.

Las pruebas estaban enfocadas en el desarrollo de los compuestos para pista mojada de cara a la temporada 2026. La pista iba a ser inundada de forma artificial para evaluar el rendimiento de los neumáticos Intermedios y Full Wet en condiciones controladas. Mercedes y McLaren debían rodar con monoplazas del año pasado adaptados a las nuevas reglas técnicas.

Sin embargo, la tensión internacional forzó un cambio de planes. Pirelli confirmó la decisión mediante un comunicado oficial en el que dejó claro que la prioridad es la seguridad de su personal.

“Las dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahréin han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional”, informó la empresa con sede en Milán.

El comunicado también detalló la situación del equipo desplazado a Manama. “Todo el personal de Pirelli actualmente presente en Manama se encuentra a salvo en los hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar el regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible”.

La cancelación se produce a pocos días del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que arrancará el próximo fin de semana en Australia. Posteriormente, el calendario contempla el Gran Premio de Bahréin del 10 al 12 de abril y, una semana después, la visita a Arabia Saudita, lo que mantiene en alerta a la categoría ante la evolución del conflicto en la región.

