¿Cuándo llegará Bocha Batista para ponerse al frente de la Selección de Costa Rica?

Batista iniciará un nuevo ciclo | Fuente: @SeleVinotinto

La Federación Costarricense de Fútbol alista los detalles para la presentación oficial de Fernando Bocha Batista como nuevo seleccionador nacional. Tras la votación del Comité Ejecutivo, el entrenador argentino fue elegido para liderar el próximo proceso internacional.

Batista llegará a Costa Rica el lunes por la mañana para reunirse con los dirigentes y cerrar los puntos finales de su contrato. Aunque el acuerdo deportivo está encaminado, la firma es el paso que falta para oficializar el nombramiento.

La presentación ante los medios se realizaría la próxima semana, una vez completada la documentación. La Federación tiene previsto anunciar el inicio del ciclo mediante una conferencia en su sede.

Fecha de presentación y arranque del ciclo

Si no surgen contratiempos, Batista sería presentado entre martes y miércoles. Desde ese momento comenzará formalmente su gestión, con un calendario que exige decisiones inmediatas.

En marzo, Costa Rica disputará dos amistosos en Amán, programados para el 27 y 31 de ese mes. Esos encuentros marcarán su debut en el banquillo y el inicio del trabajo competitivo.

Un contrato con mayores garantías

Según explicó el presidente Osael Maroto, el nuevo acuerdo será más sólido que en procesos anteriores. Incluirá cláusulas de entrada y salida mejor definidas, además de condiciones contractuales favorables para la Federación.

El antecedente de la salida de Gustavo Alfaro llevó a la dirigencia a reforzar el blindaje jurídico del contrato. La intención es proteger el proyecto deportivo ante cualquier escenario futuro y evitar situaciones imprevistas.

Con la firma pendiente y la presentación programada, la Federación se prepara para oficializar una etapa que comenzará en los próximos días con Fernando Batista al frente de la selección nacional.

