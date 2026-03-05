Leo Messi y el Inter Miami, presentes en la Casa Blanca con Donald Trump

El mandatario de Estados Unidos preguntó quién era mejor entre el argentino y Pelé

Messi le entregó un par de obsequios al presidente de EUA | Reuters

Leo Messi fue la pieza clave para que el Inter Miami consiguiera su primer título de la MLS en su corta historia de vida, por lo que en este jueves se dio la visita oficial del conjunto de la Florida a la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Como suele ocurrir con las principales ligas de los deportes más importantes de dicho país, la institución que sale campeona en la temporada visita el predio donde reside el mandatario de la nación de las barras y las estrellas, como un protocolo de felicitación para el club y el éxito obtenido.

Trump y Messi ingresaron juntos al salón del evento | Reuters

Todo el plantel de Las Garzas, junto a Javier Mascherano, se encontraban en uno de los salones de la Casa Blanca, donde se encontraba el staff del equipo y personal que labora en el inmueble. Al lugar, donde también esperaba la prensa, llegó minutos después Donald Trump acompañados por Leo Messi y Jorge Mas, propietario administrativo del cuadro rosa.

A su arribo a la sala, las tres personas fueron recibidas entre aplausos. Para después acercarse al púlpito presidencial, donde el presidente dio algunas palabras y dar paso a las felicitaciones a cada uno de los futbolistas que forman parte del plantel, entre ellos el también campeón del mundo, Rodrigo de Paul y el uruguayo, Luis Suárez.

En uno de los momentos más divertido en la escena, Trump le preguntó a Mas sobre quién era mejor para el fútbol, si Leo Messi o Edson Arantes do Nascimento Pelé, quien fue una leyenda para Brasil y en el deporte en general. Sin dudarlo un solo momento, el empresario respondió rápidamente que el astro argentino. Minutos después, la institución le obsequió una camiseta del equipo y un balón.

Por si esto fuera poco, el presidente de Estados Unidos también se dio el tiempo de alabar el talento, esfuerzo y disciplina del rosarino, y reveló que su hijo es un gran admirador del futbolista sudamericano y del propio Cristiano Ronaldo, a quien recordó por también haber estado en la Casa Blanca hace unos meses durante una cena entre mandatarios y personalidades importantes en el mundo del deporte.

Donald Trump felicitó al Inter Miami por su campeonato en la MLS | Reuters

Entre los futbolistas que se encontraban en el lugar, destacó la presencia de Germán Berterame, seleccionado nacional con México y que tiene la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de 2026 en el país, Estados Unidos y Canadá.

El Inter Miami tiene la misión de defender el título en la MLS, donde recientemente consiguió su primera victoria, y coronarse en la Concachampions, el certamen internacional más importante de la Concacaf a nivel de equipos y que da un boleto al Mundial de Clubes 2029.

