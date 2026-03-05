Llaneros vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Llaneros e Internacional de Bogotá por la décima jornada del FPC.

Llaneros vs Inter de Bogotá | Claro Sports

Llegamos a la mitad de la fase del todos contra todos en el Fútbol Profesional Colombiano. Llaneros recibe en su casa, el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, a Internacional de Bogotá. Los de ‘La Media Colombia’ buscan tres puntos que lo acerquen al grupo de los ochos, mientras que, los bogotanos quieren mantener el liderato de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Resultado al momento: Llaneros – Internacional de Bogotá | Jornada 10 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Llaneros vs Internacional de Bogotá, hoy 5 de marzo de 2026

El juego entre jóvenes equipos del Fútbol Profesional Colombiano por la fecha 10 que se jugará en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé dará inicio a las 6:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará a partir de las 5:10 de la tarde.

Alineaciones del Llaneros vs Internacional de Bogotá para la Fecha 10, al momento

Llaneros: Miguel Ortega; Francisco Meza, Dennys Quintero, Leider Riascos, Kelvin Osorio; Kevin Rincón, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Neider Ospina; Luis Miranda y Jhonnier Blanco. DT: José Luis García.

Inter de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Kalazán Suárez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

¿Quién transmite en vivo el Llaneros vs Internacional de Bogotá y dónde mirar en TV y streaming?

El partido válido por la décima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se podrá sintonizar por las pantallas de Win Sports y Win + Fútbol. Así mismo, la plataforma de Win Play también tendrá la transmisión del partido. En Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Llaneros vs Internacional de Bogotá, y últimos resultados en la Liga BetPlay

10.01.2026 | Inter de Bogotá 0-1 Llaneros.

16.08.2025 | Inter de Bogotá 2-1 Llaneros.

04.03.2025 | Llaneros 1-0 Inter de Bogotá.

18.01.2025 | Llaneros 1-0 Inter de Bogotá.

