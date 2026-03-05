Max Holloway vs Charles Oliveira 2, en vivo: horario, orden de las peleas y dónde ver UFC 326

La UFC regresa a Las Vegas con el evento 326, donde Max Holloway y Charles Oliveira se enfrentarán en la pelea estelar por el cinturón BMF

La UFC regresa a la actividad este fin de semana con el evento numerado 326, una función que tendrá como pelea principal el enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira. Ambos volverán a encontrarse más de una década después de su primer combate dentro del octágono.

El duelo pondrá en juego el cinturón BMF de la compañía y reunirá a dos peleadores que han competido por campeonatos en distintas etapas de su carrera. Holloway llega tras defender ese título en su combate más reciente, mientras que Oliveira busca una victoria que lo mantenga dentro de la conversación en la división de peso ligero.

Los dos peleadores también comparten un antecedente reciente frente al actual campeón de la categoría, Ilia Topuria. Tanto Holloway como Oliveira han enfrentado al georgiano en combates por el título y ahora buscan volver a posicionarse dentro de la división.

La función contará además con varias peleas dentro de la cartelera principal y preliminar. El evento se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas y reunirá a peleadores de distintas divisiones.

¿Cuándo, dónde y a qué hora empieza UFC 326 este 7 de marzo de 2026?

UFC 326 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, uno de los recintos que suele albergar los eventos principales de la empresa. En México, la cartelera preliminar comenzará a las 16:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Las peleas principales están programadas para iniciar a las 20:00 horas. El combate estelar entre Max Holloway y Charles Oliveira cerrará la función y definirá al poseedor del cinturón BMF dentro de la organización podría inicias entre a las 23:00 horas.

Cartelera completa de UFC 326 y orden de las peleas preliminares y estelares

La pelea principal será entre Holloway y Oliveira en peso ligero por el cinturón BMF. La función incluye combates en distintas divisiones, incluyendo la presencia del mexicano, Raul Rosas que enfrentará a Rob Font en el peso gallo.

Cartelera estelar

Max Holloway vs Charles Oliveira — peso ligero (título BMF)

Caio Borralho vs Reinier de Ridder — peso medio

Raul Rosas Jr. vs Rob Font — peso gallo

Michael Johnson vs Drew Dober — peso ligero

Gregory Rodrigues vs Brunno Ferreira — peso medio

Cartelera preliminar

Xiao Long vs Cody Garbrandt — peso gallo

Donte Johnson vs Cody Brundage — peso medio

Alberto Montes vs Ricky Turcios — peso pluma

Nyamjargal Tumendemberel vs Cody Durden — peso mosca

Su Mudaerji vs Jesús Santos Aguilar — peso mosca

Rafael Tobias vs Diyar Nurgozhay — semicompleto

Jeong Yeong Lee vs Gaston Bolanos — peso pluma

Luke Fernandez vs Rodolfo Bellato — semicompleto

¿Quién transmite en vivo UFC 326 y dónde ver en México por TV y streaming?

La función de UFC 326 se podrá seguir en streaming a través de Paramount+. La plataforma transmitirá tanto la cartelera preliminar como las peleas estelares para el público en México y otros países. Los aficionados podrán ver el evento completo desde el inicio de la función preliminar hasta el combate principal entre Holloway y Oliveira.

Max Holloway vs Charles Oliveira: ¿cómo quedó el resultado de la primera pelea?

Max Holloway y Charles Oliveira se enfrentaron por primera vez hace once años en la UFC. En aquella ocasión, Holloway obtuvo la victoria dentro del primer asalto. Desde entonces, ambos desarrollaron trayectorias que los llevaron a disputar campeonatos dentro de la organización. Holloway fue campeón de peso pluma, mientras que Oliveira conquistó el título de peso ligero.

¿Quién es Raúl Rosas Jr., el mexicano que buscará hacer historia en UFC 326?

Raúl Rosas Jr. forma parte de la nueva generación de peleadores mexicanos dentro de la UFC. El nacido en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas, llamó la atención desde muy joven cuando consiguió un contrato con la compañía tras participar en el programa Dana White’s Contender Series. En aquel momento tenía 17 años y se convirtió en el atleta más joven en firmar con la promotora.

Su llegada al roster se dio después de conseguir una victoria por sumisión en el primer asalto, actuación que convenció a Dana White de incorporarlo al circuito. Desde entonces, Rosas Jr. ha sido seguido de cerca como uno de los prospectos del peso gallo, categoría en la que busca abrirse paso dentro del ranking.

El peleador, conocido como “El Niño Problema”, tendrá en UFC 326 una de las oportunidades más relevantes de su carrera. En la cartelera que se celebrará en Las Vegas enfrentará a Rob Font, quien se encuentra dentro de la clasificación de la división, lo que representa un reto directo para acercarse al grupo de los mejores.

Con 21 años, Rosas Jr. busca consolidarse en la empresa y dar un paso más en su desarrollo como profesional. El enfrentamiento ante Font podría acercarlo a los puestos del Top 15 del peso gallo y mantenerlo en la ruta hacia peleas de mayor relevancia dentro de la división.

Max Holloway vs Charles Oliveira: ¿quién ganará UFC 326 según la IA?

Los pronósticos previos al combate colocan a Max Holloway como favorito para ganar la pelea. Las probabilidades lo ubican con ventaja frente a Charles Oliveira. El análisis de datos y tendencias recientes señala que Holloway llega tras una victoria sobre Dustin Poirier, resultado con el que defendió el cinturón BMF. Por su parte, Oliveira viene de someter a Mateusz Gamrot en su combate más reciente y buscará cambiar el resultado del primer enfrentamiento entre ambos.

