Amaury Vergara aprieta a Chivas rumbo al Clásico Tapatío: “Tenemos que ganar sí o sí”

El volante rojiblanco reveló la petición directa de Amaury Vergara de vencer a los rojinegros sin excusas

Vergara durante un juego de Chivas en el Clausura 2025 | Imago7

El Clásico Tapatío se acerca y en Chivas la exigencia está al máximo. Así lo confesó Efraín Álvarez, quien reveló la petición directa de Amaury Vergara de vencer al Atlas Fútbol Club sin excusas. El volante rojiblanco no rehuyó a la presión que implica este partido y compartió la charla que sostuvo con el dirigente.

“Los clásicos son para ganar, especialmente acá en Chivas, y si todos los partidos son para ganar, pues va a ser el evento de los clásicos. Hace unos días estaba hablando con el patrón y dijo: tenemos que ganar sí o sí. Acá es así, es presión, pero tenemos que darle la alegría a la afición, que están siempre apoyándonos y tenemos que ganar”, dijo Efra.

Álvarez ya sabe lo que significa disputar este encuentro, luego de debutar el torneo pasado en la victoria 4-1 del Rebaño. De cara a una nueva edición, dejó clara la mentalidad interna del grupo.

“Siempre somos favoritos, en nuestra cabeza siempre somos favoritos, nada de eso cuenta. No dijo nada de primas (Vergara), acá en Chivas siempre tenemos que ganar”, añadió.

Antes de llegar al Guadalajara, el futbolista vivía estos partidos desde casa, lo que le da una perspectiva distinta ahora que los juega en la cancha.

“Se vive muy diferente, mi papá siempre fue Chivas, se vive muy diferente, más el Clásico Nacional. Yo lo sentí más estando en casa. Estando acá, los dos clásicos son muy diferentes, son muy especiales para nosotros, estando acá tenemos que ganar todos. Los dos son muy diferentes, me encantan”, destacó.

Además del compromiso ante Atlas, el mediocampista tiene claro otro objetivo: formar parte de la lista final de la selección mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Tengo mucha expectativa, cada mexicano quiere estar en el mundial, más porque es en casa y es lo máximo: Todos soñamos, pero a quien le toque quedarse, para afrontar la liguilla e ir por el campeonato”, aceptó.

