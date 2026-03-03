El COI hace un llamado a la paz olímpica frente al conflicto en Medio Oriente

“Hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que apoyen a los atletas que se han clasificado para los Juegos Paralímpicos de Invierno”, enfatizó

En un contexto mundial marcado por el creciente conflicto en Medio Oriente, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha emitido un comunicado reafirmando su firme creencia en el poder del deporte como una fuerza unificadora, especialmente a medida que se acercan los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. En medio de una serie de crisis y tragedias que han sacudido la región, el COI se mantiene convencido de que el deporte debe seguir siendo “un faro de esperanza”, capaz de unir a naciones a través de una competencia pacífica. Esta postura cobra mayor relevancia en un mundo donde la guerra y la violencia parecen amenazar con socavar la armonía y la cooperación internacional, y donde los atletas clasificados para los Juegos Paralímpicos de Invierno enfrentan desafíos adicionales debido a los conflictos.

El conflicto en Medio Oriente ha tenido efectos tangibles sobre el calendario deportivo internacional, con una serie de suspensiones y aplazamientos de eventos. La situación política y los incidentes militares en la región han afectado directamente a competiciones clave, especialmente aquellas que dependen del transporte aéreo y de sedes neutrales, como es el caso de los torneos en el Golfo Pérsico. Desde el cierre del espacio aéreo en varios países hasta la reprogramación de encuentros internacionales, el impacto en el deporte ha sido innegable. Ante este panorama, el COI reafirma su compromiso con la neutralidad, un principio que ha sido central en el Movimiento Olímpico desde sus inicios.

“El deporte debe seguir siendo un faro de esperanza, una fuerza que une al mundo entero en una competición pacífica”, señala el COI en su comunicado. La organización resalta que, a pesar de las dificultades geopolíticas actuales, la misión del Olimpismo sigue siendo relevante más que nunca. Este enfoque se deriva de los principios fundamentales del Movimiento Olímpico, que buscan garantizar la participación de los atletas sin importar su origen, en un ambiente de respeto y competencia sana.

El COI también hizo mención de la Resolución de la Tregua Olímpica de la ONU, que promueve la paz durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, garantizando el tránsito seguro de los atletas clasificados. Esta resolución, aunque no vinculante, ha sido fundamental para que los atletas de todo el mundo puedan viajar sin obstáculos hacia el país anfitrión, sin que los conflictos armados interfieran en su participación. “La Resolución de la Tregua Olímpica es una resolución ambiciosa y no vinculante que los Estados Miembros de la ONU acuerdan para cada edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, explica el COI, destacando la importancia de este acuerdo para preservar la paz deportiva.

Esta resolución, aunque ambiciosa, es no vinculante y debe ser adoptada por los Estados Miembros de la ONU para cada edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En el caso de los Juegos de Milano Cortina 2026, el COI hace un llamado especial para que los países miembros de la ONU apoyen a los atletas clasificados para los Juegos Paralímpicos de Invierno, particularmente aquellos que podrían verse afectados por los recientes conflictos. “Hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que apoyen a los atletas que se han clasificado para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026”, enfatizó el comunicado.

Este mensaje es especialmente relevante en un contexto donde se han producido múltiples cancelaciones y aplazamientos de eventos deportivos debido a los conflictos, incluyendo la suspensión de competiciones en Irán y Qatar, y el aplazamiento de partidos en la AFC Champions League. La situación ha complicado la logística de los traslados de atletas, árbitros y delegaciones, afectando el desarrollo de competencias internacionales. En este sentido, el COI sigue trabajando para garantizar que los Juegos Olímpicos sigan siendo un símbolo de unidad global, a pesar de las tensiones políticas y militares que afectan a la región.

El COI concluye su comunicado reiterando la importancia de la neutralidad y la unidad en el deporte. “Fortalecer este enfoque y garantizar su pertinencia en el futuro es fundamental para los debates que está llevando a cabo un grupo de trabajo especializado”, destaca el organismo, comprometiéndose a seguir trabajando para que los Juegos Olímpicos sigan siendo un espacio de convivencia y respeto mutuo, donde los atletas de todo el mundo puedan competir sin las sombras de los conflictos internacionales.

