SEP: ¿Por qué no habrá clases en 13 de marzo?

La SEP tendrá puente en marzo | Reuters

El próximo viernes 13 de marzo de 2026, los estudiantes de educación básica en México no asistirán a clases, según lo establecido en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026. Esta suspensión es parte de la organización administrativa que permite a los docentes y personal educativo realizar actividades esenciales fuera del aula, específicamente relacionadas con el registro de calificaciones. A continuación, te explicamos los detalles detrás de esta medida y cómo afectará a los días de descanso en el mes de marzo.

¿Por qué se suspenden clases el viernes 13 de marzo?

La razón de la suspensión de clases el 13 de marzo es que, durante este día, los maestros y directores se dedicarán al proceso de captura y registro de calificaciones de los estudiantes. Esta jornada administrativa es necesaria para actualizar la información académica en el sistema educativo y no interferirá con el número de días de clase programados para el ciclo escolar. Además, al ser un día de trabajo administrativo, esta medida forma parte del calendario de actividades de la SEP, garantizando que los alumnos no pierdan días de clase debido a estos procesos.

Días Festivos: ¿Cuáles son los descansos oficiales en marzo 2026?

El viernes 13 de marzo es solo uno de los descansos programados para este mes. A este día se suman los fin de semana del 14 y 15 de marzo, dando lugar a un largo descanso para los estudiantes. Además, el lunes 16 de marzo es festivo por el natalicio de Benito Juárez, lo que significa que los alumnos y maestros disfrutarán de otro día sin clases. Como resultado, los estudiantes regresarán a las aulas el martes 17 de marzo.

Este periodo de descanso puede ser bien aprovechado tanto por los estudiantes, que tendrán tiempo para relajarse, como por los maestros, quienes podrán organizar su trabajo administrativo sin las presiones del horario escolar. En total, este será un fin de semana largo, ideal para descansar antes de continuar con las actividades escolares.

Otros días importantes en el calendario escolar 2026 también traerán días sin clases. Entre ellos destacan:

1 de mayo : Día del Trabajo, festivo nacional.

: Día del Trabajo, festivo nacional. 5 de mayo : Conmemoración de la Batalla de Puebla.

: Conmemoración de la Batalla de Puebla. 15 de mayo: Día del Maestro, un día para reconocer a los educadores.

Además, el periodo vacacional de Semana Santa será del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, proporcionando a los estudiantes y maestros un descanso extendido durante este periodo.

