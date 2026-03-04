México vs Gran Bretaña, en vivo: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial 2026 y arranca su camino en el Grupo B desde Houston

La selección mexicana de béisbol inicia su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con el objetivo de comenzar el torneo con una victoria. El primer compromiso será ante Gran Bretaña, como parte de las actividades del Gupo B, que también comparten Estados Unidos, Italia y Brasil.

El equipo dirigido por Benjamín Gil buscará dar el primer paso rumbo a las rondas finales y mejorar lo hecho en el 2023, cuando México alcanzó el tercer lugar. El arranque del torneo representa una nueva oportunidad para consolidarse entre las selecciones protagonistas del certamen.

México vs Gran Bretaña ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este 6 de marzo de 2026?

El encuentro entre México y Gran Bretaña se disputará el viernes 6 de marzo en el Daikin Park de Houston. El juego está programado para las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 13:00 horas del Este y 10:00 horas del Pacífico.

El inmueble de los Houston Astros albergará la primera fase del grupo, que se jugará del 6 al 11 de marzo. Para la novena mexicana, este duelo marcará el inicio formal de su calendario en el torneo.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido entre México y Gran Bretaña podrá seguirse en vivo a través de ESPN y TUDN, señal abierta por Canal 9. También estará disponible en la plataforma Disney Plus para quienes opten por verlo en línea. De esta manera, la afición tendrá distintas opciones para acompañar el debut de México en el certamen internacional. Además de tener todos los detalles del minuto a minuto en Claro Sports.

¿Cómo llegan México vs Gran Bretaña, a este partido del Grupo B del Mundial de Béisbol?

México llega a este compromiso con la intención de avanzar a las fases definitivas y competir en uno de los grupos más exigentes del torneo. En sus partidos de preparación sumaron una victoria ante los Arizona Diamondbacks por 6-3, mientras que cayeron ante los Dodgers 7-5 el míercoles en su último partido de preparación.

Gran Bretaña, por su parte, buscará dar la sorpresa en el arranque del campeonato. En la edición del 2023 lograron su primera victoria en la historia del torneo tras vencer a Colombia y ahora querrán demostrar su talento ante los mejores de la zona.

