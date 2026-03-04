Hoy No Circula 5 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen los jueves en CDMX y Edomex?

Revisa cada una de las restricciones y la multa de la que puedes ser objeto. Además de la sanción económica, se te puede retener el vehículo

El programa Hoy No Circula sigue en vigor en la Zona Metropolitana del Valle de México este jueves 5 de marzo de 2026, manteniendo su modalidad habitual. Esto significa que los vehículos con ciertas características deberán suspender su circulación para reducir las emisiones contaminantes, un esfuerzo por mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México. A continuación, te explicamos qué autos no podrán circular este día, qué sucede en caso de una contingencia ambiental y las multas que podrías enfrentar por no respetar la medida.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este jueves 5 de marzo y cuáles sí?

De acuerdo con las restricciones establecidas para este jueves 5 de marzo, los vehículos con holograma 1 y 2 que tengan engomado verde y cuya terminación de placa sea 1 o 2 no podrán circular. Sin embargo, los vehículos con hologramas 0 y 00, independientemente del color del engomado, sí podrán circular, siempre y cuando la terminación de su placa no sea 1 o 2.

Esta medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte del programa, tales como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y otros municipios de la zona conurbada. Recuerda revisar bien la terminación de tu placa y el holograma para evitar cualquier inconveniente y, sobre todo, cumplir con la normatividad.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta medida se activa cuando los niveles de contaminación, como el ozono o las partículas suspendidas, superan los límites establecidos en las normas ambientales y se detecta un riesgo para la salud pública.

Las condiciones atmosféricas como alta presión, falta de viento o radiación solar intensa favorecen la acumulación de contaminantes en el aire, lo que genera condiciones desfavorables para su dispersión. En estos casos, el Doble Hoy No Circula amplía las restricciones, limitando aún más la circulación de vehículos, incluidos aquellos que normalmente están exentos, como los que tienen hologramas 0 o 00.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No cumplir con las restricciones del programa Hoy No Circula puede generar sanciones económicas que van desde los 2,074.8 pesos hasta los 3,112.2 pesos, dependiendo de la autoridad que aplique la infracción. Sin embargo, la multa no es lo único que los automovilistas deben considerar. Si un vehículo es sorprendido circulando en el día en que tiene restricción, las autoridades de tránsito pueden ordenar el traslado del vehículo al depósito vehicular. Esta medida implica el uso de grúa y el resguardo del automóvil en el corralón, lo que genera costos adicionales.

Los costos asociados con el envío al depósito vehicular incluyen el arrastre de la grúa y el pago por los días de resguardo del vehículo en el corralón. Estos gastos se acumulan mientras el auto permanece en el depósito, por lo que es importante evitar las sanciones y cumplir con las normativas para no tener que enfrentar cargos adicionales.

