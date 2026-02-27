Rating Colombia del 26 de febrero de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ domina

El concurso de talento musical continúa dominando y no tiene rival.

A Otro Nivel líder del rating | Caracol TV

El Canal Caracol encontró en ‘A Otro Nivel’ el reemplazo perfecto del ‘Desafío’. Después de las apasionantes noches del reality de competencia deportiva, ahora el dominio es por parte del concurso de talento musical. Consulte en Claro Sports el rating completo de este jueves 26 de febrero del 2026.

Rating en Colombia del 26 de febrero de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

1. A Otro Nivel – Canal Caracol – 8,37%

2. Noticias Caracol PRM – 6,48%

3. Noticiero del Senado – 4,50%

5. Espacio político: Partido Liberal – 4,01%

6. La Rosa de Guadalupe, parte 2 – Canal RCN – 3,95%

7. Noticias Caracol, avance – 3,92%

8. Noticias Caracol MD – 3,87%

9. La Casa de los Famosos – Canal RCN – 3,8189%

10. Noticias RCN, avance – 3,8186%

Agenda deportiva hoy, 27 de febrero de 2026

02:45 p.m. | Parma vs Cagliari | Serie A de Italia.

03:00 p.m. | Wolverhampton vs Aston Villa | Premier League.

03:45 p.m. | Sporting CP vs Estoril | Primeira Liga de Portugal.

08:30 p.m. | Once Caldas vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Es, sin duda, una de las grandes preguntas cada vez que se da a conocer el listado de las producciones más vistas en el país. Ahora bien, en Colombia un punto de rating representa a unas 280.000 personas frente al televisor. Esta medición se realiza minuto a minuto: si alguien cambia de canal, el programa al que llegó en ese instante suma más puntos que el que estaba viendo antes.

Rating en Colombia de los últimos días

Lea también: