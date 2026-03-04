FIFA cancela 40% de reservaciones hoteleras en la Ciudad de México para el Mundial 2026

El organismo había apartado cerca de 2000 cuartos para asegurar alojamiento durante el torneo, pero casi la mitad fueron liberados recientemente

FIFA cancela reservaciones en hoteles en la CDMX para el Mundial 2026. | Reuters

A 100 días de que inicie el Mundial 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) canceló 40% de las reservaciones que tenía en hoteles de la Ciudad de México, informó el director general de la Asociación de Hoteles de la capital, Alberto Albarrán Leyva.

La FIFA había apartado alrededor de 2000 cuartos con anticipación para asegurar alojamiento durante el torneo, pero casi la mitad de esos espacios fueron liberados recientemente, según explicó Albarrán Leyva, sin detallar las razones de las cancelaciones.

El sector hotelero de la Ciudad de México cuenta con más de 63 000 habitaciones distribuidas en unos 800 hoteles. A la fecha, la ocupación por el Mundial se mantiene en aproximadamente 30% del total disponible, cifra que contrasta con lo esperado para un evento de esta magnitud.

De acuerdo con el representante hotelero, en algunos casos se cancelaron 180 o 200 cuartos en hoteles que ya tenían ocupación prevista, lo que ha llevado a que haya “más cancelaciones que reservaciones” rumbo al torneo.

A pesar de esto, Albarrán Leyva aseguró que la ciudad dispone de suficientes habitaciones para atender la demanda durante el Mundial y confió en que conforme se acerque la fecha de inicio, el 11 de junio, la ocupación aumentará y se acerque al 85% en los días de mayor actividad.

La Ciudad de México será sede de varios partidos, incluido el inaugural en el Estadio Azteca, y la expectativa de visitantes nacionales e internacionales sigue siendo alta. Las autoridades esperan que la capital funcione como punto de partida para quienes planean viajar también a otras sedes del torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

