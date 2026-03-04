Santos vs Cruz Azul en vivo: ¡Se juegan los tres puntos en La Comarca!
Sigue el partido desde La Comarca Lagunera donde La Máquina buscará mantener su buen ritmo en el Clausura 2026
Liga MX: alineaciones del Santos vs Cruz Azul para la jornada 9, al momento
Santos: Acevedo, Amione, Echeverría, Ortega, Picón, López, Güemez, Dajome, Bullaude, Villalba y Luis Gómez
Cruz Azul: Gudiño, Ditta, Piovi, Lira, Palavecino, Márquez, Charly Rodríguez, Paradela, Rotondi, Morales y Nico Ibáñez
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
En el enfrentamiento entre Santos Laguna y Cruz Azul, las casas de apuestas marcan un claro favoritismo para La Máquina, que se cotiza en -213, respaldada por su mejor momento futbolístico, mayor solidez colectiva y plantel más profundo. El empate paga +360, reflejando que se espera un dominio celeste, aunque con la posibilidad de un partido más cerrado de lo previsto. Por su parte, la victoria de Santos se ubica en +520, una cifra que confirma su papel de underdog y la magnitud del reto que tendrá si quiere sorprender a uno de los equipos más consistentes del torneo.
Antecedentes del Santos vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX
La rivalidad reciente entre Cruz Azul y Santos muestra una ligera ventaja para el conjunto celeste, pero con partidos de alta intensidad y marcadores variados. En los últimos cinco enfrentamientos, Cruz Azul suma tres victorias, un empate y una derrota, destacando especialmente su fortaleza como local.
Los duelos han tenido diferentes matices: desde goleadas claras como el 3-0 de Santos en el Clausura 2024, hasta encuentros muy cerrados como el 3-2 en el Apertura 2025. Esto refleja que, aunque Cruz Azul ha sido más constante en resultados recientes, Santos ha demostrado que puede competir y golpear con contundencia cuando encuentra espacios. En general, es una serie dinámica, con tendencia a goles y cambios de dominio, donde el factor localía ha influido de manera importante.
Cruz Azul 3-2 Santos | Apertura 2025
Santos 0-1 Cruz Azul | Clausura 2025
Cruz Azul 2-0 Santos | Apertura 2024
Santos 3-0 Cruz Azul | Clausura 2024
Cruz Azul 2-2 Santos | Apertura 2023
¿Dónde ver en vivo el Santos vs Cruz Azul? Canales de TV y transmisión streaming
El duelo entre Santos y Cruz Azul se puede seguir por la señal de ESPN y TUDN en México. En Estados Unidos será por TUDN. Mientras que pueden seguir todas las acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.
Clausura 2026: horario del partido Santos vs Cruz Azul, hoy 3 de marzo de 2026
El partido de la fecha doble del fútbol mexicano entre Santos y Cruz Azul dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico.
Santos vs Cruz Azul en vivo
¡Vuelve la actividad de la Liga MX! Este martes 3 de marzo se pone en marcha la jornada 9 y la cuádruple cartelera arranca desde la Comarca Lagunera, donde Santos Laguna recibe a Cruz Azul en un duelo con realidades completamente opuestas. Los Guerreros, dirigidos por Roberto Tapia, intentan salir del fondo de la tabla luego de cortar su racha de derrotas con un empate 2-2 ante Querétaro; apenas suman 2 puntos en el torneo y necesitan un triunfo urgente que les devuelva confianza y los mantenga con vida en la competencia.
Del otro lado está la Máquina de Nicolás Larcamón, que vive un presente brillante: viene de vencer 0-2 a Monterrey en el Gigante de Acero, firmando su sexto triunfo del campeonato y tercero consecutivo, resultados que, combinados con la caída de Chivas, los colocaron como líderes con 19 unidades. Cruz Azul buscará dar otro golpe de autoridad para afianzarse en la cima, mientras Santos intentará hacerse fuerte en casa y dar la sorpresa en el arranque de la jornada. ¡Quédate con nosotros para el minuto a minuto de este partidazo!