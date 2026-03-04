Santos vs Cruz Azul en vivo: ¡Se juegan los tres puntos en La Comarca!

Antecedentes del Santos vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX

La rivalidad reciente entre Cruz Azul y Santos muestra una ligera ventaja para el conjunto celeste, pero con partidos de alta intensidad y marcadores variados. En los últimos cinco enfrentamientos, Cruz Azul suma tres victorias, un empate y una derrota, destacando especialmente su fortaleza como local.

Los duelos han tenido diferentes matices: desde goleadas claras como el 3-0 de Santos en el Clausura 2024, hasta encuentros muy cerrados como el 3-2 en el Apertura 2025. Esto refleja que, aunque Cruz Azul ha sido más constante en resultados recientes, Santos ha demostrado que puede competir y golpear con contundencia cuando encuentra espacios. En general, es una serie dinámica, con tendencia a goles y cambios de dominio, donde el factor localía ha influido de manera importante.

Cruz Azul 3-2 Santos | Apertura 2025

Santos 0-1 Cruz Azul | Clausura 2025

Cruz Azul 2-0 Santos | Apertura 2024

Santos 3-0 Cruz Azul | Clausura 2024

Cruz Azul 2-2 Santos | Apertura 2023