Regina Martínez ‘cambia’ el esquí por el fútbol y reta a Félix Fernández a unos penales

Regina Martínez habló en una entrevista en Claro Sports sobre su pasado las fuerzas básicas de Pumas UNAM antes de dedicarse al esquí profesional

Regina Martínez, la primera mexicana en completar una prueba de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Milano Cortina 2026, fue invitada a Peloteando de Claro Sports, donde mostró una faceta relajada y divertida lejos de la exigencia olímpica. En la charla, la esquiadora compartió el camino que la llevó a inscribir su nombre en la historia del deporte nacional y terminó protagonizando una dinámica inesperada: su amor por el fútbol la llevó a aceptar el reto de Félix Fernández, quien la desafió a una tanda de penales que provocó risas y complicidad en el foro, demostrando que su vínculo con el deporte va mucho más allá de la nieve.

Durante el programa de Claro Sports, Regina Martínez habló sobre su formación deportiva. Cabe recordar que comenzó desde niña en las fuerzas básicas femeniles de los Pumas de la UNAM, y que ese amor por el balón fue clave para forjar la mentalidad competitiva que hoy la define. Inspirada por Germán Madrazo y su actuación en PyeongChang 2018, la esquiadora relató cómo, pese a la falta de nieve, los altos costos y la dureza del esquí de fondo, se atrevió a intentarlo.

Te puede interesar: