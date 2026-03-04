Duván Vergara reaparece con doblete en Racing tras casi cuatro meses sin marcar

El extremo anotó dos goles para definir el triunfo fuera de casa para la ‘Academia’ ante Atlético Tucumán.

Duván Vergara, durante un partido. – Vizzor Image.

Duván Vergara por fin vuelve a la senda del gol. El extremo picante de Racing, quien no tuvo muchas oportunidades en la titular para Gustavo Costas, se sacudió y aprovechó su oportunidad en un duelo de importancia. La ‘Academia’, algo colgada en la tabla de posiciones, debía alzarse en brazos fuera de casa contra Atlético Tucumán.

El atacante con pasado en América de Cali no desperdició su oportunidad de brillar .Le bastaron 35 minutos para que celebrara un nuevo tanto a su cuenta personal en Argentina, el primero en lo corrido del año pasadas ocho fechas en el Torneo de Apertura. Un golazo desde la construcción de la jugada.

Los de Avellaneda, en un partido parejo, pegaron con Vergara y una definición excelsa tras el taco de Damián Pizarro. Su compañero, el chileno de 20 años, le soltó un pase de espaldas al arco que rompió la defensa de la localía. Percatándose del pase, el cafetero se lanzó y logró posición de privilegio.

Vergara se le anticipó al lateral derecho en la marca y se inclinó rumbo al pórtico rival. Cerca al arquero, definió englobado con pierna derecha a todo un ángulo. Golazo que hizo romper la sequía del extremo en su actualidad con Racing.

🇦🇷⚪️🔵 Atlético Tucumán 0-1 Racing | Torneo Apertura



GRAN DEFINICIÓN AL PRIMER PALO DEL COLOMBIANO DUVÁN VERGARA 🇨🇴🔝



El taco de Damián Pizarro… 🇨🇱🪄pic.twitter.com/QE1bnWtkoP — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 4, 2026

Y no solo fue su aparición en el primer tiempo. Le bajó la persiana al cotejo a los 81′, gracias a una gentileza de Bruno Zuculini, la cual le permitió definir la victoria a favor sin mayor contratiempos en los últimos minutos del compromiso. ¡Pase al medio y a cobrar!

DOBLETE DE DUVAN ANDRES VERGARA HERNANDEZ



Nestor Lorenzo, Duvan Vergara es colombiano!!! pic.twitter.com/en5fqIXEBg — Andres Boeckler. (@BoecklerA) March 4, 2026

Duván Vergara rompe con la sequía

La carta por la banda izquierda de Racing, para este partido, no marcaba gol desde el pasado 8 de noviembre en la victoria por la mínima (1-0) ante Defensa y Justicia en El Cilindro de Avellaneda. Ese día se encargó de darle los tres puntos al equipo de Gustavo Costas en el semestre de Clausura.

Ya son cinco goles que suma desde su fichaje por Racing. No llega a ser titular clave, pero su reciente actuación le sirve como plataforma de despegue para poner a pensar a su entrenador. Cabe recordar que tiene contrato en el club azul y blanco hasta diciembre de 2028.

