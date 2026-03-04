Donald Trump asegura que ‘no le importa’ si Irán va al Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos se mostró indiferente, mientras que funcionarios del Congreso respaldaron a la selección de Irán y su participación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes que no le importa si Irán participa en el Mundial 2026, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La participación de Irán había generado incertidumbre debido a la reciente escalada de violencia en el Medio Oriente.

En una entrevista con el medio Politico, Trump fue cuestionado sobre la posible participación de Irán en el torneo y respondió: “Realmente no me importa [si Irán participa]. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están funcionando con lo que les queda”, declaró

Desde la perspectiva de la FIFA, que ha reiterado su compromiso con la seguridad y la inclusión, “el enfoque es tener un Mundial seguro con la participación de todos”, tal como señaló el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en una declaración hecha horas después del inicio de los ataques.

Un portavoz de la Casa Blanca, al ser consultado sobre las palabras de Trump por The Athletic, remitió a los medios a los comentarios del presidente. Además, Andrew Giuliani, director de la Fuerza de Tareas de la Casa Blanca, respaldó la acción militar de Estados Unidos, asegurando que “eliminar una amenaza desestabilizadora importante ayudará a proteger a las personas en todo el mundo, incluidos los estadounidenses y los millones que planean asistir al Mundial de 2026 en los Estados Unidos”.

Mientras tanto, figuras políticas y deportivas, como Darin LaHood, copresidente del caucus del Congreso de Estados Unidos y J.T. Batson, CEO de la Federación de Fútbol de EE. UU., han expresado su apoyo a la participación de Irán en el Mundial, dejando de lado la situación política.

“Creo que es demasiado pronto para saberlo. Lo asombroso es la calidad de su equipo. Se clasificaron en una división muy, muy difícil. Merecen estar en el Mundial como lo merecieron en el Mundial de Qatar hace cuatro años. Así que, de nuevo, dejando de lado la política de lo que está pasando allí, merecen estar allí y espero que vengan y participen”, dijo LaHood a The Athletic.

Por otro lado, la FIFA tiene la autoridad para tomar decisiones sobre la sustitución de un equipo si este no puede o no desea participar, según sus regulaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto y la situación sigue siendo incierta.

A medida que se acerca el Mundial de 2026, la incertidumbre sobre la participación de algunos equipos continúa. Mientras tanto, las autoridades deportivas internacionales, incluida la FIFA, siguen trabajando para garantizar que el torneo se lleve a cabo con la máxima seguridad y en un ambiente inclusivo para todos los equipos y sus seguidores.

