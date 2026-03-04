Xelajú MC recibe una dura noticia tras la derrota ante Rayados en la Concachampions

La participación internacional terminó antes de lo esperado y eso impactó en la tabla.

La actualización de marzo del Ranking de Clubes de Concacaf dejó una consecuencia directa para el Xelajú MC. El conjunto quetzalteco salió del Top 10 de Centroamérica y ahora aparece en la posición 11, luego de perder terreno en la clasificación regional.

El descenso se produjo tras su eliminación en la Concacaf Champions Cup, un torneo que influye de forma determinante en la suma de puntos. La participación internacional terminó antes de lo esperado y eso impactó en la tabla.

Xelajú MC cae al puesto 11 del ranking centroamericano

En la actualización más reciente del Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, Xelajú aparece con 1,099 unidades. El club perdió dos lugares en comparación con el listado anterior, donde ocupaba la novena posición entre los equipos del área.

La serie frente a Rayados de Monterrey marcó el punto de inflexión. La derrota en la ronda preliminar redujo las posibilidades de sumar más puntos internacionales y permitió que otros clubes lo superaran en la tabla.

Entre los equipos que avanzaron por encima del cuadro guatemalteco figuran Club Motagua y CD Plaza Amador, que aprovecharon sus resultados recientes para escalar posiciones.

A nivel local, Xelajú se mantiene como el tercer representante mejor ubicado de Guatemala. Está por detrás de CSD Municipal y Antigua GFC, que continúan dentro de los puestos más competitivos del istmo.

En el contexto centroamericano, el liderato regional pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, seguido por CD Olimpia y Deportivo Saprissa, clubes que han sido constantes en torneos internacionales.

El ranking de Concacaf toma en cuenta los resultados en ligas nacionales, copas regionales y competiciones continentales. Para Xelajú MC, el reto inmediato será enfocarse en el torneo local y buscar una nueva clasificación internacional que le permita recuperar posiciones en el listado regional.

