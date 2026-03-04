Querétaro se blinda para el duelo ante América: boletos de afición visitante serán cancelados

Querétaro refuerza medidas de seguridad para el partido contra América de la jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio la Corregidora

No quieren al América en Querétaro. Imago 7

El Club Querétaro emitió un comunicado con medidas estrictas de seguridad para el esperado enfrentamiento de la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX contra las Águilas del América del próximo sábado 7 de marzo, donde advierte que cualquier abono que se detecte que fue comprado por seguidores visitantes para el duelo en el Estadio La Corregidora será cancelado. El objetivo es garantizar un ambiente seguro y organizado durante el partido, además de proteger a los seguidores locales y visitantes. Según la directiva del club, esta decisión se tomó en apego a los lineamientos de seguridad establecidos por las autoridades locales.

“Con el objetivo de salvaguardar la seguridad, el orden y el adecuado desarrollo del partido programado para este sábado en el Estadio Corregidora frente al América, el Club informa: En apego a los lineamientos de seguridad establecidos por las autoridades, el Club se reserva el derecho de cancelar cualquier BonoGallo y/o boleto adquirido en preventa que sea identificado para afición visitante.

En caso de detectarse estos supuestos, se aplicarán los protocolos correspondientes para su cancelación, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones operativas del inmueble. Esta medida tiene carácter preventivo y responde exclusivamente a criterios de seguridad. Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestros abonados”, informa el comunicado.

Querétaro se blinda

Este comunicado forma parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad en el estadio y evitar conflictos que podrían surgir con la presencia de aficionados del América en un partido tan importante para ambos equipos. De igual manera, el club destacó que la cooperación de los abonados será fundamental para lograr un ambiente seguro, sin incidentes.

Además, un operativo especial de seguridad está listo para el partido entre Querétaro y América. Las autoridades estatales y municipales, lideradas por la Policía Estatal y Protección Civil, trabajarán de manera coordinada para garantizar que el encuentro se desarrolle de forma ordenada y en un ambiente familiar. Además, se reforzarán las medidas en las inmediaciones del estadio y en los accesos carreteros al estado, con un enfoque particular en prevenir incidentes durante el trayecto de los aficionados, especialmente los provenientes de la Ciudad de México.

Finalmente, se reafirma el compromiso del Club Querétaro por ofrecer una experiencia segura y placentera a los aficionados. Con estas medidas, el club busca prevenir situaciones problemáticas y asegurar que los asistentes disfruten del partido en un ambiente de respeto y deporte.

