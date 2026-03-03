México obtiene una nominación en los Premios Laureus 2026: Lista completa de posibles ganadores
Entre los nominados destaca la presencia del colombiano Egan Bernal, la venezolana Yulimar Rojas, así como el español Carlos Alcaraz
Los Premios Laureus son conocidos como los ‘Oscars del deporte’ y reconocen los logros más destacados en el ámbito deportivo a nivel mundial. Fundados en 1999 con el respaldo de Nelson Mandela, estos premios celebran anualmente a los mejores deportistas, equipos y eventos, destacando no solo su desempeño, sino también su impacto social.
Cada año, un jurado compuesto por periodistas y locutores deportivos selecciona a los nominados en varias categorías, que incluyen desde el mejor deportista hasta la revelación del año. La gala de los Premios Laureus 2026 se llevará a cabo el 20 de abril en el Palacio de Cibeles en Madrid, donde se conocerán los ganadores.
Este año, una de las categorías más esperadas es la de Laureus for Good, que premia a organizaciones que utilizan el deporte para transformar la vida de jóvenes a nivel global. En esta edición, México está representado por Transformación Social TRASO, una organización que ha logrado un gran impacto social a través de las artes marciales.
A continuación, te presentamos a los nominados en cada categoría de los Premios Laureus 2026.
Deportista del año (femenil)
- Aitana Bonmatí (España, fútbol)
- Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos, atletismo)
- Faith Kipyegon (Kenia, atletismo)
- Katie Ledecky (Estados Unidos, natación)
- Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos, atletismo)
- Aryna Sabalenka (Bielorrusia, tenis)
Deportista del año (varonil)
- Carlos Alcaraz (España, tenis)
- Ousmane Dembélé (Francia, fútbol)
- Armand Duplantis (Suecia, atletismo)
- Marc Márquez (España, motociclismo)
- Tadej Pogacar (Eslovenia, ciclismo)
- Jannik Sinner (Italia, tenis)
Equipo del año
- Inglaterra de fútbol femenino
- Equipo de Europa de la Ryder Cup (golf)
- Equipo de críquet femenino de India
- McLaren Formula 1 Team (Reino Unido, deporte de motor)
- Oklahoma City Thunder (Estados Unidos, baloncesto)
- Paris Saint Germain (Francia, fútbol)
Revelación del año
- Désiré Doué (Francia, fútbol)
- Joao Fonseca (Brasil, tenis)
- Shai Gilgeous Alexander (Canadá, baloncesto)
- Luke Littler (Reino Unido, dardos)
- Lando Norris (Reino Unido, deporte de motor)
- Yu Zidi (República Popular de China, natación)
Regreso del año
- Amanda Anisimova (Estados Unidos, tenis)
- Egan Bernal (Colombia, ciclismo)
- Rory McIlroy (Reino Unido, golf)
- Yulimar Rojas (Venezuela, atletismo)
- Leah Williamson (Reino Unido, fútbol)
- Simon Yates (Reino Unido, ciclismo)
Deportista del año (deporte adaptado)
- Gabriel Araújo (Brasil, Para natación)
- Simone Barlaam (Italia, Para natación)
- Catherine Debrunner (Suiza, Para atletismo)
- Kelsey Diclaudio (Estados Unidos, Para hockey sobre hielo)
- Kiara Rodríguez (Ecuador, Para atletismo)
- David Kratochvíl (Chequia, Para natación)
Deportista de acción del año
- Yago Dora (Brasil, surf)
- Kilian Jornet (España, ultradistancia)
- Chloe Kim (Estados Unidos, snowboard)
- Rayssa Leal (Brasil, skateboard)
- Molly Picklum (Australia, surf)
- Tom Pidcock (Reino Unido, ciclismo)
Laureus for Good
- A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Italia)
- Fútbol Mas (Global)
- MindLeaps (Global)
- Rugby For Good (Hong Kong, China)
- Transformación Social TRASO (México)