La camiseta nueva ya no es tan fea: las claves de la goleada de Millonarios sobre Pereira

Millonarios 5-1 a Pereira en Bogotá. Liquidó el encuentro en el primer tiempo. Sobró la segunda mitad.



Uno de los tantos festejos de la noche bogotana. Vizzor Image

En un partido emotivo, Millonarios goleó 5-1 a Pereira en un Campín a reventar. Estrenó camiseta y volvió a sonreír en la Liga Betplay gracias a los goles de Sebastián Valencia, Mateo García, Leo Castro, Carlos Sarabia y Beckham David Castro. Por la visita descontó Marco Pérez de penal.

Era un duelo clave para ambos. Millonarios necesitaba volver a ganar con su gente después de la caída en Techo contra Inter Bogotá. Por el lado de Pereira, necesitaba cambiar el rumbo y conseguir un triunfo en Bogotá que lo sacara de las últimas posiciones. No fue así, sólo se vio un equipo en la cancha. El segundo tiempo sobró.

Una postal de la goleada de Millonarios en Bogotá. Vizzor

Un golazo abrió la lata rápido

Sebastián Valencia marcó un golazo en El Campín de tiro libre. Los hinchas de Millonarios recordaron la pegada de Gabriel Fernández con ese zurdazo del lateral izquierdo que llegó de Fortaleza para este semestre. Ese tanto abrió el marcador y el partido para el local. Desde ese momento hasta el descanso de la primera mitad, no tuvo piedad con un Pereira muy pobre.

Se destapó Beckham David

Por las necesidades y la falta de delanteros, Beckham David acompañó a Leo Casto en la delantera Albiazul. No lo hizo tan tirado a la banda y fue clave en la goleada al Pereira. Asistió para el tercer de la noche y se reportó con un golazo en el segundo tiempo para bajar la persiana. Fue la figura en El Campín.

La dupla que brilló en Bogotá. Vizzor

¿Nueva cábala?

Millonarios estrenó camiseta en El Campín. Una camiseta que recibió todas las críticas posibles de los hinchas y la burla de los ajenos. Sin embargo, acaba de llegar una nueva cábala al Embajador. El equipo se destapó, ganó, goleó y gustó. Le dio una alegría a sus seguidores y la marca que los viste estará feliz. Seguramente se agotarán en los próximos días.

Millonarios vs Pereira: resultado, goles y estadísticas de la Liga Betplay 2026

Alineaciones de Millonarios vs Deportivo Pereira para la jornada 9, al momento

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Beckham Castro y Leonardo Castro.

Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Éber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Julián Bazán; Jorge Bermúdez, Tobías Bevone, Jordy Monroy; Yúber Quiñones, Marco Pérez y Jhon Largacha.

