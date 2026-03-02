¿El MVP para creadores de contenido deportivo? Probamos la ASUS ProArt GoPro Edition con Copilot+ PC directo en la cancha 

ASUS ProArt GoPro Edition: La computadora ideal para creadores de contenido en movimiento

ASUS ProArt GoPro Edition.

Crear contenido de deportes o deportes extremos requiere de un tipo muy específico de equipo. Así como hay laptops específicas para gaming o cámaras pensadas para cine, los deportes tienen sus propias exigencias. Se necesitan dispositivos que sean resistentes a caídas, a la humedad, a la altitud, a los cambios de temperatura, al movimiento constante, al polvo y, en general, estar diseñados con la acción en mente.

Es por eso por lo que GoPro se ha vuelto sinónimo de action cams, indispensables para la captura de deportes en primera persona y uno de los compañeros frecuentes de viajeros que buscan documentar sus aventuras. Así que cuando ASUS decidió crear una computadora especial para exteriores, ya sea para grabar contenido de deportes y blogs de viajes, se acercó a GoPro para diseñar una edición especial de la línea ProArt. Tuvimos la oportunidad de probarla directamente en el terreno de juego, en una cobertura de un partido de la selección mexicana, y esto fue lo que encontramos.

Así es cubrir un partido de la Selección Mexicana de Fútbol

Durante la cobertura del partido México-Islandia (4-0), nos llevamos la laptop ASUS ProArt GoPro a nivel de cancha, con lo que pudimos editar fotografías en tiempo real sin necesidad de estar en un escritorio. Usamos el modo tableta de la computadora y, con la ASUS Pen incluida, los retoques resultan extremadamente sencillos de realizar.

Esto es especialmente importante cuando se cubren deportes o se lleva de viaje el equipo. No siempre vamos a tener un lugar cómodo para trabajar, y menos si estamos en un estadio o en la naturaleza, por lo que se requiere versatilidad.

¿De qué sirve la certificación Pantone en una pantalla?

Uno de los puntos más atractivos de este equipo es la certificación Pantone con la que cuenta su pantalla. Gracias a esto, los colores que vemos en el display son los mismos que tendremos ya en impreso. Esto es especialmente importante para diseñadores y quienes trabajen directamente con marcas.

La certificación Pantone es un lenguaje universal, para que el rojo que yo veo en mi computadora sea el mismo rojo que va a ver alguien en otra parte del mundo y, sobre todo, que ese mismo rojo sea el que se vea plasmado en el pigmento que se va a utilizar.

Tamaño ligero que no sacrifica el poder de procesamiento

La ASUS ProArt GoPro cuenta con un procesador AMD Ryzen AI MAX+ 395; es decir, tiene tecnología de inteligencia artificial integrada que funciona sin necesidad de conexión a Internet. Y esto ayuda en herramientas como la gestión de archivos o en la generación de imágenes. Pero lo que más llama la atención es el poder en apenas 1.3 kilogramos de peso.

Además de contar con el beneficio integrado de Copilot+ PC en la ASUS ProArt GoPro Edition, que redefine el flujo de trabajo creativo móvil. No se trata sólo de editar contenido más rápido, sino de transformar completamente la forma en que los creadores capturan, organizan y producen sus historias.

Este procesador se vale también de 128 GB de RAM integrada LPDDR5X, por lo que los tiempos de renderizado de video o de exportación de imágenes son mínimos. Además, permite utilizar al máximo las capacidades del equipo con múltiples procesos al mismo tiempo sin tener disminución de velocidad o problemas de rendimiento. Con la situación actual sobre la escasez de RAM y los precios de los componentes, 128GB de memoria vuelven este dispositivo un verdadero caballo de batalla multipropósito.

Con menos de una pulgada de grosor, es extremadamente sencillo transportar el equipo sin problema y llevarlo con nosotros en coberturas y viajes no es una carga, y menos por la potencia que ofrece a cambio. En este sentido, ofrece una de las mejores relaciones en cuanto a beneficio por el tamaño, que no supera el de una tableta.

Una computadora pensada para crear contenido en movimiento

Nuestro tiempo con la ProArt GoPro nos hizo entender para quién va dirigido este equipo: personas creativas en movimiento. Y es que así son los viajes, los deportes extremos, el periodismo: dinámicos, inesperados, imprevistos, requieren versatilidad y velocidad, sin mencionar la capacidad de arriesgarse sin miedo a una caída.

Ese mismo espíritu es el que ha mantenido a GoPro vigente como un aliado fiel de aventura, y es lo mismo que se infunden en la constitución de la ASUS ProArt.

Especificaciones técnicas de la ASUS ProArt GoPro Edition (PX13)

Pantalla: OLED 3K touch de 13.3” Certificaciones: PANTONE SGS Eye Care TÜV Rheinland



Procesador: AMD Ryzen AI MAX+ 395

Gráficos: AMD Radeon Graphics

RAM: 128GB LPDDR5X

Memoria: SSD 1TB

Puertos: 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo A 2 USB 4.0 Gen 3 Tipo-C con soporte para pantalla/power delivery (velocidad de transferencia de hasta 40Gbps) 1 HDMI 2.1 FRL Jack de audífonos Lector de tarjeta Micro SD 4.0 1 DC-in

Accesorios incluidos: Asus Pen 3.0 Cargador de Asus Pen 3.0 Case tipo mensajero diseñada en colaboración con GoPro Case transportador con protector de espuma, para GoPro y accesorios

Funciones especiales: Tecla dedicada GoPro GoPro Player integrado ASUS StoryCube para gestión automática de archivos Durabilidad grado militar (humedad, sol y altura) Batería de larga duración 1 año GoPro Premium+



¿La Asus ProArt GoPro Edition (PX13) incluye una cámara GoPro?

Es importante señalar que, aunque el equipo está diseñado en colaboración con GoPro, no incluye una cámara. Eso sí, si ya eres dueño de una GoPro, el paquete incluye un case protector para la cámara y sus accesorios, con espuma tipo Pick & Pluck, para amoldarla a tus necesidades.

¿Cuándo sale a la venta la Asus ProArt GoPro Edition (PX13) en México?

Ya es posible adquirir este equipo a partir de hoy, 27 de febrero de 2026.

