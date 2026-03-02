Richard Ríos, pocos minutos en un Benfica que no desentona ante Gil Vicente

Después de una buena presentación ante Real Madrid, el colombiano jugó 21 minutos este lunes.

Richard Ríos, listo para ver acción | Ciro de Luca / Nurphoto via AFP

Benfica espera cerrar decorosamente su temporada 2025/26. Después de las eliminaciones sufridas en Copa de la Liga y Copa de Portugal, además de la UEFA Champions League, el cuadro de ‘Las Águilas’ espera seguir en lucha por el título o por lo menos arañar el cupo a la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Este lunes visitó a Gil Vicente, en el marco de la jornada 24 de la Primeira Liga. El cuadro de Lisboa venció a su rival 1-2 gracias a los goles de Vangelis Pavlidis y Andreas Schjelderup, Héctor Hernández, para los locales, le puso drama al desenlace del compromiso pero al final la visita se llevó los 3 puntos.

Los números de Richard Ríos contra Gil Vicente

Después de haber sido titular en el duelo contra Real Madrid el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, José Mourinho decidió darle descanso a Richard Ríos, el portugués analizó y tomó la determinación, teniendo en cuenta que el mediocampista viene de 1 mes sin actividad profesional, al acarrear con una lesión.

Para FlashScore Ríos tuvo un rendimiento de 6.6, tras haber ingresado en la parte complementaria y jugado únicamente 21 minutos. El antioqueño registró 1 tiro fuera del área, 1/1 de regates exitosos, 15 toques la balón, el 88% de efectividad en pases precisos con 7/8, el 67% de pases precisos en el último tercio con 2/3 y 3 duelos.

A la Primeira Liga de Portugal le restan 10 jornadas, 30 puntos en los que el liderato está que arde, sin embargo Porto parece ser que no tiene intenciones y fútbol para entregar el liderato, no obstante Sporting CP y Benfica lo siguen persiguiendo. Además los dos clubes antes mencionados también batallarán por el cupo a fas de grupos de la Champions League 2026/27.

Lea también: