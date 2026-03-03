La Batalla Colosal: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 3 de marzo?

La semana 23 de Exatlón México entró en una fase decisiva debido a las implicaciones que tendrá la Batalla Colosal de cara a la eliminación

Exatlón entra en una fase decisiva con la Batalla Colosal | X: @ExatlonMx

Con el inicio de la semana 23 de la nueva temporada de Exatlón México 2026, la histórica rivalidad entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul vivirá un nuevo capítulo con la esperada Batalla Colosal. Este enfrentamiento es uno de los momentos más seguidos por los fanáticos, ya que su resultado suele marcar la tendencia de lo que ocurre durante el resto de la semana, especialmente en los días previos al domingo de eliminación. Como es habitual, los rumores están a la orden del día y giran en torno al futuro de los sobrevivientes que aún permanecen en la competencia.

Batalla por el Power Token en Exatlón México: ¿Qué es y qué beneficios le da al ganador?

Esta semana será particularmente especial dentro del reality, luego de que el conductor Antonio Rosique confirmara la incorporación de un nuevo juego individual llamado Power Token. Aunque el formato de esta prueba todavía no ha sido revelado, todo indica que llega con la intención de quedarse. La competencia se dividirá entre hombres y mujeres y se disputará tanto el martes como el miércoles. La gran incógnita es cuál será su objetivo final, aunque diversos rumores señalan que podría otorgar un beneficio de seguridad para evitar las pruebas de eliminación del próximo fin de semana. Por ahora, la información sobre el formato del nuevo reto permanece en secreto y no será hasta este martes 3 de marzo que conoceremos cómo se desarrollará la competencia.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Batalla Colosal hoy 3 de marzo?

Todos los episodios de Exatlón México 2026 se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos de eliminación se pueden ver a partir de las 20:00 horas. El reality deportivo mantiene así su horario estelar para que no te pierdas ninguno de los enfrentamientos, competencias clave y momentos decisivos entre los atletas.

Las emisiones están disponibles a través del canal de televisión, la aplicación móvil y el sitio oficial de TV Azteca, y si no logras verlo en vivo, el capítulo diferido se puede encontrar en YouTube. Además, recuerda que en Claro Sports siempre te compartimos los spoilers, adelantos y todo lo más relevante que deja cada episodio del reality show.

¿Quién gana La Batalla Colosal este martes en Exatlón y en qué consiste la competencia?

De cara a la Batalla Colosal de esta semana, los rumores comienzan a tomar fuerza alrededor de Exatlón México, donde el equipo azul parte como ligero favorito, aunque sin nada definido. De acuerdo con información difundida por el portal Gluc, en redes sociales y entre algunos insiders se percibe optimismo del lado celeste para el duelo que se disputará este 3 de marzo. Las versiones apuntan a que los azules podrían aprovechar el momento anímico y la aparente vulnerabilidad de los rojos, quienes han perdido consistencia en pruebas donde antes lucían dominantes.

El posible favoritismo del equipo azul se explica, según estos análisis, por una combinación de factores: cuentan con un integrante más y varios de sus atletas han recuperado el nivel que los convertía en “puntos seguros” dentro de los circuitos. Sin embargo, el propio entorno del programa advierte que estas proyecciones no deben tomarse como un hecho consumado. El equipo rojo, encabezado por figuras como Mono y Mati, ha demostrado a lo largo de la temporada que sabe responder bajo presión y sorprender incluso cuando el pronóstico no le favorece.

La Batalla Colosal es uno de los enfrentamientos más esperados del reality, ya que no se juega la permanencia, sino un premio especial de alto valor. En esta competencia, los equipos rojo y azul se enfrentan en circuitos de alta exigencia física que combinan velocidad, fuerza, resistencia y puntería, ya sea en duelos individuales o relevos, con el objetivo de sumar puntos hasta alcanzar la cifra necesaria para ganar. Las recompensas suelen ser experiencias exclusivas, como viajes, fiestas o cenas especiales, diseñadas para elevar la moral de los atletas. Por ello, aunque los spoilers ofrecen solo un acercamiento, la recomendación es seguir muy de cerca el episodio, porque en Exatlón nada está escrito hasta que cae el último punto.

