Jader Obrian y Maximiliano Lovera, con responsabilidad inmediata en Santa Fe

Pablo Repetto sigue esperando más refuerzos en Santa Fe

Independiente Santa Fe tiene que pasar rápidamente la página de lo que fue la derrota ante Atlético Nacional, además de las polémicas que dejó aquel partido. Lo que fueron las decisiones de Diego Ulloa, que claramente salpicaron el resultado del partido, son tema del pasado y el equipo tendrá que aprovechar todo el tiempo que tiene hasta su próximo partido contra Alianza de local.

Este jueves el cuadro ‘Cardenal’ confirmó la llegada de Jader Obrian, el extremo colombiano llega procedente del Austin FC y con pasado en el fútbol colombiano en Universidad Autónoma, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo espera darle una mano al equipo de Pablo Repetto, que a pesar de un buen arranque con el título de la Superliga, en Liga BetPlay no la pasa nada bien.

De la mano de Obrian, también arriba Maximiliano Lovera, el argentino con pasado en el fútbol europeo es otra de las cartas del técnico uruguayo para recomponer el camino en el torneo liguero. Ambos pueden jugar en ese frente de ataque en el que Santa Fe ha carecido de ideas y especialmente de goles.

¡Presión para Repetto!

En las últimas horas el presidente Eduardo Méndez dejo entredicha la continuidad del técnico Pablo Repetto: “No, pero los recientes resultados que lo han afectado lo ponen en duda”, aseguró en diálogo con Zona Libre de Humo. Cabe mencionar que el estratega firmó contrato hasta finales de este 2026.

Pero más allá de lo que podría ser una salida prematura de Repetto de Santa Fe, el uruguayo tendrá que revisar durante estos días en los que el equipo no tendrá actividad profesional por el aplazamiento del juego contra Deportes Tolima por elecciones en el país, por qué el equipo queda tan descuadernado con los primeros cambios que realiza.

Además de la importancia de jugadores como Yilmar Velásquez y Daniel Torres, futbolistas que salieron del terreno de juego el pasado miércoles ante Atlético Nacional, Santa Fe dio espacios y fue cuando se dio la remontada del ‘Verdolaga’ en El Campín. Además de la cantidad de minutos para Luis Palacios y Kilian Toscano, fichajes que siguen sin dar los réditos que se esperaba en el club.

Desde la derrota ante el equipo de Diego Arias hasta el próximo enfrentamiento con Alianza de local, pasarán 17 días, serán arduas jornadas de entrenamiento y descanso para los jugadores. Tiempo que tiene que ser bien utilizado por el cuerpo técnico liderado por Pablo Repetto, para empezar a recomponer el camino en Liga.

