Agenda de los jugadores de la Selección Colombia entre el 27 de febrero y 1 de marzo de 2026

Luis Díaz participará con el Bayern Munich en el Clásico Alemán frente al Dortmund.

Luis Díaz, en un partido del Bayern. – Heiko Becker, Reuters.

Último fin de semana en febrero y la actividad colombiana, como siempre, dará mucho de qué hablar. Falta muy poco, menos de un mes, para los primeros cotejos de la Selección Colombia en su camino rumbo al Mundial de Norteamérica en 2026. Eso lo saben los jugadores, exigidos a dar el máximo en aras de llevarse una plaza en la convocatoria.

Luis Díaz encabeza las acciones, pues tendrá su segundo clásico en Alemania ante el Borussia Dortmund. Paralelo a esto, James Rodríguez podría vivir su debut en la MLS con el Minnesota United. En fin, repase la actividad cafetera de cara a los próximos días.

Arqueros

Álvaro Montero: sin actividad con Vélez Sarsfield este fin de semana.

sin actividad con Vélez Sarsfield este fin de semana. Camilo Vargas: con Atlas, visita a Juárez por la fecha 8 de la Liga MX | Viernes 27 de febrero, 10:00 p.m.

con Atlas, visita a Juárez por la fecha 8 de la Liga MX | Viernes 27 de febrero, 10:00 p.m. David Ospina: con Atlético Nacional, visita al Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay | Domingo 1 de marzo, 8:30 p.m.

Defensores

Álvaro Angulo: con Pumas, visita a Tijana por la fecha 8 de la Liga MX | Viernes 27 de febrero, 10:06 p.m.

con Pumas, visita a Tijana por la fecha 8 de la Liga MX | Viernes 27 de febrero, 10:06 p.m. Carlos Cuesta: con Vasco Da Gama, visita a Fluminense por la vuelta de semifinales del Torneo Carioca | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m.

con Vasco Da Gama, visita a Fluminense por la vuelta de semifinales del Torneo Carioca | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m. Daniel Muñoz: con el Crystal Palace, visita al Manchester United por la fecha 28 de la Premier League | Domingo 1 de marzo, 9:00 a.m.

con el Crystal Palace, visita al Manchester United por la fecha 28 de la Premier League | Domingo 1 de marzo, 9:00 a.m. Dávinson Sánchez: con el Galatasaray, recibe al Alanyaspor por la fecha 24 de la Superliga de Turquía | Sábado 28 de febrero, 12:00 m.

con el Galatasaray, recibe al Alanyaspor por la fecha 24 de la Superliga de Turquía | Sábado 28 de febrero, 12:00 m. Jhon Lucumí : sin actividad con el Bologna este fin de semana.

sin actividad con el Bologna este fin de semana. Johan Mojica: con el Mallorca, recibe a Real Sociedad por la fecha 26 de LaLiga | Sábado 28 de febrero, 12:30 m.

con el Mallorca, recibe a Real Sociedad por la fecha 26 de LaLiga | Sábado 28 de febrero, 12:30 m. Santiago Arias: con Independiente, recibe a Central Córdoba por la fecha 8 de la Liga Argentina | Sábado 28 de febrero, 6:00 p.m.

con Independiente, recibe a Central Córdoba por la fecha 8 de la Liga Argentina | Sábado 28 de febrero, 6:00 p.m. Yerry Mina: expulsado en el Cagliari. No podrá jugar por sanción ante Parma en la Serie A.

Mediocampistas

Gustavo Puerta: con el Racing de Santander, visita al Castellón por la fecha 28 de la Segunda División de España | Sábado 28 de febrero, 3:00 p.m.

con el Racing de Santander, visita al Castellón por la fecha 28 de la Segunda División de España | Sábado 28 de febrero, 3:00 p.m. James Rodríguez: con el Minnesota United, podría debutar de local ante Cincinatti por la fecha 2 de la MLS | Sábado 28 de febrero, 4:30 p.m.

con el Minnesota United, podría debutar de local ante Cincinatti por la fecha 2 de la MLS | Sábado 28 de febrero, 4:30 p.m. Jéfferson Lerma: lesionado en el Crystal Palace. No podrá jugar ante Manchester United este fin de semana.

lesionado en el Crystal Palace. No podrá jugar ante Manchester United este fin de semana. Jhon Arias: con Palmeiras, recibe a Sao Paulo por la semifinal del Torneo Carioca | Domingo 1 de marzo, 6:30 p.m.

con Palmeiras, recibe a Sao Paulo por la semifinal del Torneo Carioca | Domingo 1 de marzo, 6:30 p.m. Juan Camilo Portilla: sin actividad con Athletico Paranaense el fin de semana.

sin actividad con Athletico Paranaense el fin de semana. Kevin Castaño: sin actividad con River Plate este fin de semana.

sin actividad con River Plate este fin de semana. Richard Ríos: sin actividad con Benfica este fin de semana.

sin actividad con Benfica este fin de semana. Yáser Asprilla: con el Galatasaray, recibe al Alanyaspor por la fecha 24 de la Superliga de Turquía | Sábado 28 de febrero, 12:00 m.

Delanteros

Rafael Santos Borré: con el Inter de Porto Alegre, visita a Gremio por la final del Torneo Gaucho | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m.

con el Inter de Porto Alegre, visita a Gremio por la final del Torneo Gaucho | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m. Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, visita a Fluminense por la vuelta de semifinales del Torneo Carioca | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m.

con Vasco Da Gama, visita a Fluminense por la vuelta de semifinales del Torneo Carioca | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m. Jhon Córdoba: con el Krasnodar, recibe al Rostov por la fecha 19 de la Premier Liga de Rusia | Sábado 28 de febrero, 6:30 a.m.

con el Krasnodar, recibe al Rostov por la fecha 19 de la Premier Liga de Rusia | Sábado 28 de febrero, 6:30 a.m. Johan Carbonero: con el Inter de Porto Alegre, visita a Gremio por la final del Torneo Gaucho | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m.

con el Inter de Porto Alegre, visita a Gremio por la final del Torneo Gaucho | Domingo 1 de marzo, 4:00 p.m. Jorge Carrascal: sin actividad con Flamengo este fin de semana.

sin actividad con Flamengo este fin de semana. Luis Díaz: con el Bayern Munich, visita al Borussia Dortmund en el Clásico Alemán por la fecha 24 de Bundesliga | Sábado 28 de febrero, 12:30 m.

con el Bayern Munich, visita al Borussia Dortmund en el Clásico Alemán por la fecha 24 de Bundesliga | Sábado 28 de febrero, 12:30 m. Luis Javier Suárez: con el Sporting de Lisboa, recibe al Estoril por la fecha 24 de la Primeira Liga | Viernes 27 de febrero, 3:45 p.m.

