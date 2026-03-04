¡Dijo que sí! Aryna Sabalenka y Georgios Frangulis se comprometen: “Tú y yo para siempre”

La número uno del mundo vivió el momento de manera emotiva, con un escenario romántico con velas, flores y mucha felicidad

La espectacular escena entre Aryna Sabalenka y Georgios Frangulis | @arynasabalenka

El mundo del tenis sigue siendo testigo de momentos memorables, y esta vez fue la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quien se convirtió en el centro de una historia de amor que superó todas las expectativas. En medio de su preparación para competir en el prestigioso torneo de Indian Wells, la bielorrusa recibió el mayor empujón emocional posible: su novio, el empresario brasileño Georgios Frangulis, le pidió matrimonio.

Con un gesto romántico que refleja la profundidad de su relación, Sabalenka compartió en sus redes sociales un emotivo video de la pedida de mano, que rápidamente se convirtió en un viral. En el video, se puede ver al brasileño arrodillado frente a ella, quien, visiblemente emocionada y sorprendida, se cubre la boca mientras procesa la inesperada propuesta. Con un ambiente idílico como telón de fondo, rodeados de velas y flores rosas, el momento fue verdaderamente de cuento de hadas.

“Tú y yo para siempre. 3.3.2026” fue el mensaje que acompañó a la publicación de Sabalenka, quien no dudó en decir “sí” al hombre con el que planea compartir el resto de su vida. En ese instante, la tenista y su ahora prometido se fundieron en un beso, sellando su compromiso en un escenario único junto a una impresionante piscina. Un momento que sin duda quedará grabado en sus corazones para siempre.

La propuesta no pasó desapercibida, y rápidamente las reacciones comenzaron a llegar de sus compañeros de profesión. Novak Djokovic no tardaron en felicitar a la bielorrusa, sumándose a las muestras de cariño y apoyo de su comunidad, además de la actriz mexicana Eiza González.

Para Sabalenka, este compromiso representa un nuevo hito en su vida personal. En un entorno lleno de romanticismo, Frangulis entregó un anillo de diamantes que, según los informes, tiene un valor cercano al millón de dólares. La bielorrusa, cubierta de sorpresa y alegría, no pudo evitar reírse al recibir la proposición, un momento lleno de emoción que fue captado y compartido con todos sus seguidores.

La estrella bielorrusa no había dejado de bromear sobre la posibilidad de un matrimonio en sus recientes intervenciones. En enero, cuando ganó el Brisbane International, Sabalenka insinuó con humor que pronto comenzaría a llamar a su novio por otro nombre. Además, en el Abierto de Estados Unidos 2024, se mostró emocionada ante una propuesta de matrimonio en las gradas, presagiando lo que pronto sería su propia historia.

Aunque Sabalenka reveló su relación con Frangulis públicamente en mayo de 2024, la pareja ha sido discreta en cuanto a su vida privada. Frangulis, fundador de la marca de alimentos Oakberry y patrocinador del equipo de F1 Haas, ha compartido su vida con Sabalenka, quien, además, ha colaborado con su marca, lanzando productos con su nombre.

Este nuevo capítulo en la vida de Aryna Sabalenka marca un antes y un después tanto en su vida personal como profesional. El compromiso con Georgios Frangulis no solo refuerza su estabilidad emocional, sino que también representa un hermoso ejemplo de cómo el amor puede brindar fuerzas en los momentos más complejos de la vida. Ahora, con los ojos puestos en el futuro, Sabalenka continúa su camino hacia nuevas victorias, con la alegría de saber que tiene a su lado a alguien con quien compartir su éxito y su felicidad.

