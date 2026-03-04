Necaxa vs Pumas, en vivo la transmisión por Claro Sports

Los Rayos reciben al cuadro universitario en la jornada 10 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX

Necaxa vs Pumas, en vivo la Liga MX por Claro Sports

Necaxa y Pumas están listos para protagonizar uno de los partidos más llamativos de la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este viernes 6 de marzo los Rayos reciben a los felinos en la cancha del Estadio Victoria, en juego que podrás seguir en vivo vía streaming en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Los hidrocálidos llegan en el lugar 13 de la tabla general con nueve puntos, gracias a sus tres victorias y seis derrotas, con 11 goles a favor y 15 en contra. Los dirigidos por Martín Varini registran tres caídas al hilo, la más reciente de 2-1 en su visita a Pachuca.

Del otro lado UNAM es quinto de la clasificación con 16 unidades, con balance de cuatro victorias, cuatro empates y una derrota. Los pupilos de Efraín Juárez llegan después de perder el invicto al caer ante el Toluca en la jornada doble.

¿Cuándo es el próximo partido en casa del Necaxa en el Clausura 2026?

Necaxa volverá a la actividad en casa este viernes 6 de marzo, cuando reciba a Pumas en el marco de la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Rayos buscarán retomar la senda del triunfo tras tres derrotas al hilo. Hasta el momento su balance como local es de un triunfo y tres descalabros, con cuatro goles anotados y siete recibidos.

Necaxa vs Pumas, en vivo por Claro Sports: ¿Cómo y dónde ver la transmisión online?

Necaxa vs Pumas se jugará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Todas las emociones se podrán seguir en vivo y en directo por la multiplataforma de Claro Sports. Nuestra transmisión está disponible mediante televisión de paga, plataformas digitales y el canal de YouTube de Claro Sports, con el streaming para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿A qué hora empieza el Necaxa vs Pumas del Clausura 2026 de la Liga MX?

El encuentro está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La cobertura de Claro Sports comenzará 10 minutos antes del arranque, con la previa, información de ambos equipos y el análisis de lo que se espera en el Estadio Victoria.

Calendario Necaxa Clausura 2026: fechas y horarios

Los Rayos registran tres victorias y seis derrotas en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto hidrocálido registra tres descalabros al hilo, situación que busca revertir este fin de semana. A continuación te dejamos el calendario completo del Necaxa, cuyos partidos de local se pueden seguir en vivo y en directo por Claro Sports.

Jornada 1 | Santos 1-3 Necaxa | Crónica

Jornada 2 (doble) | Necaxa 0-2 Monterrey | Crónica

Jornada 3 | Necaxa 0-1 Atlas | Crónica

Jornada 4 | América 2-0 Necaxa | Crónica

Jornada 5 | Necaxa 4-1 San Luis | Crónica

Jornada 6 | Juárez 1-2 Necaxa | Crónica

Jornada 7 | Necaxa 0-3 Toluca | Crónica

Jornada 8 | León 2-1 Necaxa | Crónica

Jornada 9 (doble) | Pachuca 2-1 Necaxa | Crónica

Jornada 10 | Necaxa vs Pumas | Viernes 6 de marzo | 21:00 horas | Victoria

Jornada 11 | Puebla vs Necaxa | Viernes 13 de marzo | 19:00 horas | Cuauhtémoc

Jornada 12 | Necaxa vs Tijuana | Viernes 20 de marzo | 19:00 horas | Victoria

Jornada 13 | Necaxa vs Mazatlán | Viernes 3 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 14 | Querétaro vs Necaxa | Sábado 11 de abril | 17:00 horas | La Corregidora

Jornada 15 | Necaxa vs Tigres | Viernes 17 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 16 (doble) | Necaxa vs Chivas | Miércoles 22 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 17 | Cruz Azul vs Necaxa | Domingo 26 de abril | 19:00 horas | Cuauhtémoc

Antecedentes y últimos resultados del Necaxa vs Pumas

Necaxa y Pumas están igualados en el balance de los últimos tres juegos; sin embargo si nos enfocamos únicamente en duelos jugados en el Estadio Victoria, los auriazules registran cuatro cotejos al hilo sin conocer el triunfo. Los últimos tres compromisos en territorio hidrocálido terminaron con victoria local.

Pumas 1-1 Necaxa | Jornada 4 | Apertura 2025

Pumas 2-1 Necaxa | Jornada 1 | Clausura 2025

Necaxa 2-0 Pumas | Jornada 7 | Apertura 2024

Pumas 2-2 Necaxa | Jornada 4 | Clausura 2024

Necaxa 1-0 Pumas | Jornada 14 | Apertura 2023

Necaxa 3-1 Pumas | Jornada 7 | Clausura 2023

Pumas 1-0 Necaxa | Jornada 3 | Apertura 2022

Pumas 1-3 Necaxa | Jornada 11 | Clausura 2022

Necaxa 3-0 Pumas | Jornada 5 | Apertura 2021

Necaxa 0-1 Pumas | Jornada 14 | Clausura 2021

