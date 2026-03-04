Pico y placa en Bogotá para este jueves, 5 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Conductores en Bogotá deben organizar sus desplazamientos ante la continuidad del pico y placa en días hábiles.

Pico y placa en Bogotá | Claro Sports.

La primera semana de marzo continúa con la aplicación habitual del pico y placa en Bogotá. La medida conserva su esquema de rotación intercalada según el número en el que termina la matrícula, por lo que los conductores deben organizarse y contemplar opciones de movilidad durante los días laborales para cumplir con sus desplazamientos.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este jueves, 5 de marzo de 2026?

Los vehículos particulares que tengan matrículas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán que cumplir con la restricción y no podrán circular dentro de los horarios establecidos.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

La prohibición para los vehículos con turno empieza a las 6:00 a.m. y acaba a las 9:00 p.m. Esto lleva a que las personas deban buscar medios de transporte alternativos o a modificar su rutina para transitar por fuera de la franja.

Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Hay varios casos en los que un vehículo puede estar exento de cumplir con la medida. De entrada, las motocicletas ni los carros con motor eléctrico deben acogerse, así como los que normalmente sí deben cumplir con la medida y hagan pago del pico y placa solidario.

Además, vehículos que prestan funciones como servicios médicos, de seguridad, personal diplomático, prensa y desplazamiento de personas en condición de discapacidad pueden contar con un permiso especial tramitado previamente.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Las incomodidades que implica ser sorprendido evadiendo el pico y placa comprenden un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a $875.452,50. Lo más grave es que la normativa vigente contempla la inmovilización del vehículo, gastos de grúa y el pago por parqueadero durante los días que se encuentre en los patios.

Te puede interesar: