El delantero confía su recuperación al cirujano Bertrand Sonnery-Cottet, reconocido por tratar lesiones graves en futbolistas de élite, como Ibrahimović y Neymar, para regresar a la cancha

El atacante del Real Madrid busca ayuda en su país natal | Reuters

Kylian Mbappé tomó un paso decisivo en su proceso de recuperación tras una molestia persistente en su rodilla izquierda, que lo ha tenido fuera de varios encuentros con el Real Madrid. El atacante, con miras a la Champions League y el Mundial 2026, confió su tratamiento al prestigioso cirujano francés Bertrand Sonnery‑Cottet, especializado en lesiones de rodilla y cirugía ortopédica deportiva.

La lesión de Mbappé en la rodilla izquierda ha sido un tema recurrente desde finales de 2025. A pesar de tratarla con enfoques conservadores, las molestias no desaparecieron, lo que llevó al jugador a buscar una opinión especializada fuera del Real Madrid. Tras varias consultas médicas, se decidió someterse a un tratamiento dirigido por Sonnery‑Cottet, quien es reconocido por su capacidad para tratar lesiones de rodilla complejas en futbolistas de élite.

¿Quién es Bertrand Sonnery‑Cottet?

Bertrand Sonnery‑Cottet es un cirujano ortopédico de renombre mundial, especializado en lesiones deportivas, particularmente en reconstrucciones de ligamentos cruzados y tratamientos de lesiones articulares complejas. Este médico trabaja en el Centre Orthopédique Santy en Lyon, Francia, donde ha ganado una reputación internacional como uno de los principales expertos en cirugía ortopédica del fútbol mundial.

A lo largo de su carrera, Sonnery‑Cottet ha intervenido a jugadores de élite de todo el mundo, incluyendo a Zlatan Ibrahimović, quien, tras someterse a una intervención para reparar su ligamento cruzado a los 40 años, continuó su carrera profesional por un año más. Asimismo, Neymar Jr., Sergio Agüero y Philippe Coutinho son algunos de los futbolistas que han confiado en sus manos para superar lesiones graves y continuar jugando al más alto nivel.

Un médico de confianza en el fútbol internacional

La lista de futbolistas tratados por Sonnery‑Cottet va más allá de los nombres más conocidos. Ansu Fati, Ismaël Bennacer, y Nabil Fekir son solo algunos de los jugadores que también han pasado por sus manos en los últimos años. Este cirujano es considerado un referente por su habilidad técnica, su enfoque en la rehabilitación integral y el cuidado postoperatorio, permitiendo que muchos deportistas regresen a la competencia tras períodos de recuperación muy exigentes.

El caso de Mbappé no es el primero en el que Sonnery‑Cottet enfrenta una lesión compleja de un jugador de fútbol de élite. El médico se ha especializado en cirugías que requieren una alta precisión, como la reconstrucción de ligamentos cruzados o lesiones combinadas, que requieren un enfoque quirúrgico altamente personalizado. Con el objetivo de asegurar que Mbappé vuelva en óptimas condiciones, el cirujano realizará un tratamiento que permita al delantero recuperarse por completo y evitar futuras recaídas.

Futuro incierto y expectativas para Mbappé

La operación y tratamiento de Mbappé serán cruciales para su regreso a las canchas. El delantero mencionó su deseo de estar disponible para los próximos partidos importantes de Champions League y las fases clasificatorias para el Mundial 2026, donde la selección francesa espera contar con su presencia para seguir adelante en la competencia. Los plazos de recuperación serán clave para determinar si podrá regresar al nivel más alto antes de los enfrentamientos clave con el Manchester City y otros equipos de gran calibre en la temporada.

El papel de Bertrand Sonnery‑Cottet en la medicina deportiva

Además de ser un cirujano de renombre, Sonnery‑Cottet es un líder académico en su campo, colaborando activamente con diversas sociedades científicas, como la Sociedad Francesa de Artroscopia, y publicando sobre las últimas técnicas de cirugía ortopédica deportiva. Su trabajo en reconstrucciones de rodilla ha sido fundamental para el avance de la medicina deportiva, lo que lo coloca como una figura indispensable cuando se trata de lesiones graves en futbolistas profesionales.

La decisión de Mbappé de recurrir a Bertrand Sonnery‑Cottet para tratar su rodilla resalta la importancia de un tratamiento especializado y la confianza que los futbolistas profesionales depositan en este médico para afrontar lesiones complejas que podrían marcar el fin de su carrera si no se tratan adecuadamente. Con una historia de éxito en la recuperación de figuras como ‘Ibra’, Mbappé espera seguir sus pasos y regresar más fuerte que nunca.

