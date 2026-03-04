Lío en Portugal: Porto se va contra Luis Javier Suárez y asegura que lo denunciará

André Villas-Boas, presidente del club Dragón, sostiene que el colombiano llamó ladrón al árbitro y que buscará que lo suspendan.

Suárez y Villas-Boas. – Pedro Nunes, Reuters, y Miguel Lemos, NurPhoto vía AFP.

Hay todo un escándalo en el fútbol portugués luego del triunfo del Sporting sobre el Porto en el duelo de ida por la semifinal de la Copa de Portugal. Desde el cuadro Dragón, están apuntando fuertemente contra Luis Javier Suárez, colombiano que fue figura y anotó el gol con el que el cuadro de la capital se adelantó en la serie por llegar a la final del certamen.

André Villas-Boas, presidente del Porto, ha hablado después del encuentro. Por medio de una nota de prensa emitida por el mismo club, ha sentado su voz de protesta por lo que ha considerado una supuesta conducta incorrecta del delantero colombiano. Además, asegura que el cafetero llamó ladrón al árbitro con los gestos que hizo, similares a frotar billetes, y aseguró que denunciará al jugador para que sea suspendido.

“Cuando era entrenador en China, tuve una suspensión de cuatro juegos por hacer un gesto igual al de Luis Suárez. El presidente de Sporting ya llamó ladrón al presidente de la Federación, a Joao Capela y a Nuno Almeida. Luis Suárez acaba de llamar ladrón, con gestos de forma clara para la televisión, al árbitro Claudio Pereira“, acusó.

El directivo anticipó una queja formal para que el colombiano sea suspendido: “Por lo tanto, quiero saber si Luis Suárez también va a tener cuatro juegos de suspensión o si el campeonato portugués puede ser comparado con el chino. El ejemplo es claro. Así como esperaba que el presidente de Sporting fuera castigado, pero el Consejo de Disciplina decidió archivar acusaciones mucho más graves sobre el presidente de la Federación. Contamos con la presentación de cargos, por supuesto“.

Llama la atención, que, a renglón seguido de una supuesta defensa al árbitro, Villas-Boas carga contra el colegiado y sus decisiones: “Hay una clara falta en Pepe antes del lanzamiento, que da al equipo el tiro libre que conduce al penalti. La penalización es evidente, pero también es evidente la falta que sufre Pepe en la espalda. Ya hemos tenido un caso reciente de un gol que fue anulado al Famalicao contra el Sporting porque el VAR decidió intervenir. Aquí el VAR no podía intervenir, obviamente, pero el árbitro tenía que estar más atento para notar estas faltas“.

Tal parece que la intención del Porto no es otra que buscar una suspensión para que Luis Javier Suárez no pueda estar en el encuentro de vuelta, el cual está programado para el 22 de abril. El temor sería entendible: 30 goles en los pocos meses que lleva el fútbol portugués lo tienen hoy como uno de los mejores atacantes de todo el Viejo Continente.

Valga la pena tener en cuenta el contexto actual que se vive en el balompié luso. Porto, Sporting y Benfica, que son los tres clubes de mayor importancia en el país, vienen protagonizando duros enfrentamientos en los micrófonos cada vez que se el calendario los cruza. Por los antecedentes vistos, Villas-Boas tiene mucha razón en considerar que su especulación sobre un gesto y el significado dado no sea suficiente para suspender al jugador.

Te puede interesar