Resultado MiLoto hoy, 3 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Este es uno de los juegos de azar en Colombia que más popularidad ha ganado en Colombia durante los últimos meses.

Uno de los juegos de azar en Colombia que más popularidad ha ganado durante los últimos meses es MiLoto. Para el sorteo de este martes, las emociones estuvieron por todo lo alto, pues 43 personas se quedaron a un solo acierto de conseguir el premio mayor acumulado, el cual volvió a subir.

Resultado de MiLoto este martes, 3 de marzo de 2026

Números ganadores: 05 – 22 – 27 – 30 – 38

05 – 22 – 27 – 30 – 38 Nuevo acumulado: $500 millones de pesos.

¿Cómo jugar MiLoto?

La manera de participar en este sorteo es bien sencilla. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y el 39. La persona que consiga todos los aciertos se llega el premio mayor que haya acumulado hasta ese momento, el cual crece con cada sorteo en que no hay ganadores del bote. Menos aciertos a partir de dos también paga premios menores.

¿Qué hacer si gané?

El ganador debe informarse sobre el procedimiento a seguir para cobrar su premio, el cual cambia dependiendo de la cantidad a cobrar. Es recomendable ingresar al sitio web oficial de Baloto y entrar a la parte de reglamento, donde está el instructivo a seguir según sea el caso.

