Toluca, el invicto imponente del Clausura 2026: ¿camino hacia el tricampeonato?

Los Diablos Rojos del Toluca han marcado una trayectoria destacada en el Clausura 2026, manteniéndose invictos tras las primeras nueve jornadas. Esta marca lo coloca como uno de los equipos más sólidos y preparados del campeonato, con un paso firme hacia la Liguilla. A pesar de algunas ausencias importantes, como la de Alexis Vega, el equipo dirigido por Antonio Mohamed ha sabido funcionar colectivamente, y su consistencia lo ha llevado al segundo lugar de la tabla, a tan solo un punto del líder Cruz Azul.

El invicto del Toluca en lo que va del torneo (el único tras vencer en la jornada 9 a los Pumas) refleja su capacidad competitiva. A lo largo de estas nueve fechas, el equipo ha derrotado a rivales de gran renombre en la Liga MX. Entre sus victorias más destacadas se encuentran los triunfos sobre Monterrey, Chivas y Pumas, además de lograr empates valiosos contra Tigres y Cruz Azul, equipos que suelen ser considerados “pesos pesados”. Estos resultados refuerzan la idea de que el Toluca ha alcanzado un nivel de juego que le permite competir con los mejores del certamen.

Ahora bien, si observamos lo que será su cierre del Clausura 2026 y el funcionamiento de cada una de las escuadras del torneo, parece ser que solo serán Pachuca, León y América los que les puedan representar cierto reto; por lo que no es descabellado pensar que, de cara al final de la fase regular, los Choriceros estarán peleando el primer lugar de la tabla general.

Partidos restantes del Toluca en el Clausura 2026

8 de marzo | Toluca vs Mazatlán FC | Jornada 10

14 de marzo | Toluca vs Atlas | Jornada 11

22 de marzo | Toluca vs Pachuca | Jornada 12

5 de abril | Toluca vs Tigres UANL | Jornada 13

12 de abril | Toluca vs León | Jornada 14

18 de abril | Toluca vs América | Jornada 15

22 de abril | Toluca vs Necaxa | Jornada 16

25 de abril | Toluca vs Santos Laguna | Jornada 17

A pesar de la ausencia de su atacante estrella, quien ha sido una pieza clave para el equipo en torneos anteriores, Toluca muestra un gran funcionamiento colectivo. La escuadra mantiene un equilibrio entre su línea defensiva y su ataque (la segunda mejor ofensiva con 15 goles y la mejor defensiva, con solo 4 tantos admitidos), lo que le permitió sumar puntos de manera regular y mantenerse en los primeros lugares. La ausencia de Vega no ha sido un obstáculo insuperable, gracias a la adaptación de otros jugadores que tomaron la responsabilidad de guiar al equipo.

Prueba de lo último mencionado esta lo hecho actualmente por Paulinho. El portugués, quien es el flamante tricampeón de goleo de los escarlatas no ha visto mermar su cuota goleadora. En este momento acumula 5 anotaciones; y aunque se encuentra lejos de las 9 dianas del líder Joao Pedro Geraldino, no parece complicado que se meta, de nuevo, a la pelea por ser el máximo romperredes.

Por otra parte, de cara a la Liguilla y a la Copa del Mundo 2026, Toluca parece que tendrá una ventaja considerable al no presentar bajas significativas. Jesús Gallardo y Marcel Ruiz serían los únicos jugadores convocados para representar a la selección mexicana en el Mundial, lo que le permitiría al conjunto rojo contar con una plantilla semi-completa para los partidos de eliminación directa. Jesús Angulo también está en la conversación rumbo al certamen mundialista aunque sus posibilidades son menores. En dado caso de no ser llamado por Javier Aguirre, Angulo estaría por completo concentrado en la defensa del equipo escarlata, misma que tratará de ser impenetrable dentro de la fase final.

Con la confianza a su favor y el plantel bien equilibrado, Toluca se prepara para lo que parece ser un camino exitoso hacia la recta final del torneo. Si mantiene su racha invicta y sigue demostrando la calidad futbolística que lo ha llevado hasta aquí, no sería sorprendente verlos levantar el trofeo de liga por tercera ocasión, consolidándose como uno de los equipos más poderosos del fútbol mexicano.

