Diego Forlán: el hombre que llevó a Uruguay a las semifinales de un Mundial tras 40 años

Forlán, ícono del fútbol uruguayo, dejó una huella imborrable en los mundiales con su liderazgo y goles clave

Si vamos a hablar de la selección uruguaya de los últimos años, es imposible no detenernos en Diego Forlán. El delantero no solo brilló por sus goles, sino por el impacto que tuvo en el resurgir de una Celeste histórica que tardó cuatro décadas en volver a instalarse entre las cuatro mejores del planeta.

Disputó tres Copas del Mundo a lo largo de su carrera. En 2002, con 23 años, marcó su primer tanto mundialista ante Senegal, pero Uruguay no avanzó más allá de la fase de grupos.

Sudáfrica 2010 encumbra a Diego Forlán

El punto más alto de esa reivindicación llegó en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Forlán fue el líder absoluto de Uruguay, el referente futbolístico y emocional de un equipo que recuperó prestigio en la escena global. Marcó cinco goles y cada uno tuvo peso específico en la ruta hacia las semifinales, instancia que Uruguay no alcanzaba desde 1970.

Su actuación comenzó a marcar diferencia desde la fase de grupos. Ante el anfitrión, Sudáfrica, anotó dos tantos: uno de larga distancia, con ese golpeo seco y preciso que lo distinguía, y otro desde los once pasos, mostrando sangre fría en un escenario de máxima presión. En los cuartos de final frente a Ghana, apareció nuevamente, esta vez con un tiro libre ejecutado con maestría que abrió el camino en un partido dramático que terminó definiéndose en penales.

En semifinales, ante Países Bajos, Forlán firmó uno de los goles más recordados del torneo: un zurdazo potente desde tres cuartos de cancha que dobló los dedos del guardameta Maarten Stekelenburg y confirmó su capacidad para decidir en cualquier momento. En la disputa por el tercer puesto frente a Alemania, marcó de volea dentro del área, una anotación que fue considerada la mejor del campeonato por su técnica y ejecución.

Más allá de los cinco goles, su influencia fue total. Su lectura del juego, su movilidad y su liderazgo lo convirtieron en el futbolista más determinante del torneo, mérito que le valió el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial, siendo el primer uruguayo en conseguirlo en la era moderna.

Brasil 2014 fue su despedida

La Copa del Mundo de 2014 significó su último Mundial. La selección uruguaya fue eliminada por Colombia en los octavos de final, pero Forlán se consolidó como referente y símbolo de su selección.

El legado de Diego Forlán trasciende un trofeo individual. Fue el rostro de una generación que devolvió el orgullo y la competitividad a Uruguay, sentando las bases de un equipo que volvió a creer que podía competir de tú a tú con las potencias. En Sudáfrica 2010 no solo jugó un gran Mundial: marcó una época.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El uruguayo Forlan es el segundo jugador del conteo de Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de la Copa del Mundo. Aquí puedes encontrar a los anteriores del listado:

TE PUEDE INTERESAR