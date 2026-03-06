Eduardo Sacheri reflexiona sobre fútbol, la vida y el Mundial junto a Félix Fernández

El escritor argentino habló con Félix Fernández en la sección del recuerdo de Peloteando sobre identidad, fútbol y el significado del Mundial

El escritor, historiador y guionista argentino Eduardo Sacheri fue el invitado en la sección del recuerdo del programa Peloteando, en una entrevista realizada por Félix Fernández, donde reflexionó sobre la relación entre el fútbol y la identidad humana. Durante la conversación, el autor, conocido por el guion de la película El secreto de sus ojos, ganadora del Óscar en 2010, explicó que el deporte funciona como un espejo del carácter de las personas. Para Sacheri, la manera en que cada jugador se comporta dentro del campo revela rasgos profundos de su personalidad, desde la solidaridad hasta la competitividad, porque en el juego resulta imposible fingir lo que uno realmente es.

El también profesor e hincha de Independiente de Avellaneda compartió episodios personales que marcaron su vínculo con el fútbol, recordando que comenzó a jugar como portero tras la muerte de su padre cuando tenía diez años. Según relató, ocupar esa posición, que muchos prefieren evitar por su responsabilidad, le permitió integrarse socialmente en su barrio y hacer amigos durante la infancia. En la entrevista también habló sobre el próximo Mundial con 48 selecciones, formato que observa con escepticismo, y consideró que repetir un campeonato es estadísticamente muy difícil, recordando que el último bicampeón consecutivo fue Brasil en 1958 y 1962.

Te puede interesar