Celta de Vigo vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 27
Duelo en la parte alta de la tabla general. El Celta espera aprovechar el mal momento de los merengues
¿A qué hora inicia el Celta de Vigo vs Real Madrid hoy 6 de marzo de 2026?
El partido está pactado a arrancar en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se celebrará en la cancha del Estadio de Balaidos.
Alineaciones del Celta de Vigo vs Real Madrid para la jornada 27, al momento
Estos serían los elementos elegidos por Claudio Giraldéz y por Álvaro Arbeloa para encarar el cotejo.
Celta de Vigo: Ionut Radu, Javi Rodríguez, Carl Starfelt , Marcos Alonso, Javi Rueda, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Fer López, Borja Iglesias y Williot Swedberg
Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander -Arnold, Antonio Rúdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Fede Valverde, Aurelién Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Júnior.
¿Dónde ver el Celta de Vigo vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido lo podrás seguir a través de la señal de Sky Sports en televisión restringida. Además, aquí podrás seguir todas las acciones del cotejo en nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.
¡Bienvenidos a la fiesta de LaLiga!
Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la jornada 27 de LaLiga de España arrancará este viernes 6 de marzo, con el encuentro entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, duelo a celebrarse en la cancha del Estadio de Balaidos.
Duelo interesante el que se presenta en la parte alta de la tabla general. Los celtas se ubican en la sexta posición de la tabla general con 40 puntos, mientras que los merengues están a cuatro unidades del líder Barcelona, quien contabiliza 64. La victoria es necesaria para ambos equipos, si es que quieren mantenerse en la parte alta.
No te pierdas las acciones del duelo entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, dentro de nuestro tradicional MINUTO A MINUTO por Claro Sports.