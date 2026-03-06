¿Clásico Tapatío o Clásico Regio: cuál es la rivalidad más grande del futbol mexicano?

Atlas vs Chivas y Tigres vs Rayados protagonizan la Jornada 10; en Peloteando analizamos cuál es la rivalidad más intensa del futbol mexicano

La Jornada 10 del Clausura 2026 pondrá frente a frente dos de las rivalidades más intensas de la Liga MX. En Guadalajara, Atlas recibirá a Chivas en una nueva edición del Clásico Tapatío, un duelo que además tiene implicaciones directas en la pelea por la Liguilla, ya que ambos equipos se mantienen dentro de la zona de clasificación en el torneo.

En Monterrey se vivirá otra de las grandes citas del calendario: el Clásico Regio entre Tigres y Rayados. Ambos conjuntos llegan con un arranque irregular en el campeonato, igualados con 13 puntos y con el mismo número de victorias y derrotas. En Peloteando, nuestros especialistas Javi Alonso y Chema Garrido debatieron cara a cara cuál de estas dos rivalidades representa la más grande del fútbol mexicano.

