¿Clásico Tapatío o Clásico Regio: cuál es la rivalidad más grande del futbol mexicano?

Publicado por Claudio Landucci

Atlas vs Chivas y Tigres vs Rayados protagonizan la Jornada 10; en Peloteando analizamos cuál es la rivalidad más intensa del futbol mexicano

La Jornada 10 del Clausura 2026 pondrá frente a frente dos de las rivalidades más intensas de la Liga MX. En Guadalajara, Atlas recibirá a Chivas en una nueva edición del Clásico Tapatío, un duelo que además tiene implicaciones directas en la pelea por la Liguilla, ya que ambos equipos se mantienen dentro de la zona de clasificación en el torneo.

En Monterrey se vivirá otra de las grandes citas del calendario: el Clásico Regio entre Tigres y Rayados. Ambos conjuntos llegan con un arranque irregular en el campeonato, igualados con 13 puntos y con el mismo número de victorias y derrotas. En Peloteando, nuestros especialistas Javi Alonso y Chema Garrido debatieron cara a cara cuál de estas dos rivalidades representa la más grande del fútbol mexicano.

Te puede interesar

¿Era roja para Güemez en el Santos vs Cruz Azul? Roberto García Orozco lo analiza en el VAR

Video

¿Era roja para Güemez en el Santos vs Cruz Azul? Roberto García Orozco lo analiza en el VAR

¿Cuál es la situación de César Ramos y los árbitros mexicanos varados en Qatar por la crisis en medio oriente?

Video

¿Cuál es la situación de César Ramos y los árbitros mexicanos varados en Qatar por la crisis en medio oriente?

¡Roba reflectores! Checo Pérez encabeza la intro de la Fórmula 1 2026 con Cadillac

Video

¡Roba reflectores! Checo Pérez encabeza la intro de la Fórmula 1 2026 con Cadillac

Video