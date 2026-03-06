San Carlos vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

San Carlos vs Alajuelense, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga Promerica presenta un duelo interesante en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde San Carlos recibirá a Alajuelense en un partido con mucho en juego para ambos. Los norteños atraviesan un buen momento y quieren seguir firmes en la pelea por los primeros puestos, mientras que la Liga busca confirmar su reacción tras cortar una racha negativa. Aquí te contamos dónde mirar el encuentro en vivo y todos los detalles de este compromiso del fútbol costarricense.

San Carlos tiene 17 puntos y ocupa la tercera posición, producto de cinco triunfos, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Walter Centeno está firmando un gran torneo y acumula cuatro partidos sin perder. Después de vencer 4-3 a Guadalupe como visitante y 1-0 a Herediano como local, igualó 1-1 frente a Cartaginés en casa y 0-0 ante Puntarenas como visitante. El objetivo sigue siendo mantenerse en los puestos de clasificación y llegar con fuerza a las instancias finales.

Por su parte, Alajuelense suma 12 puntos y se ubica en la sexta posición con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez ha tenido un arranque irregular en este 2026, aunque en la última jornada logró cortar una racha de cuatro partidos sin ganar al imponerse 2-0 sobre Cartaginés en el Morera Soto con goles de Kenneth Vargas y Santiago van der Putten. Ahora intentará sostener esa reacción para escalar posiciones en la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar San Carlos vs Alajuelense de la jornada 11 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre San Carlos y Alajuelense está programado para el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Carlos vs Alajuelense hoy

Ni San Carlos ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

San Carlos: Mario González; Jordy Evans, Yosel Pereira, Jean Carlo Agüero, Keiner Córdoba, Dylan Masis; Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Emmanuel Hernández, Kendall Gómez; y Jorman Aguilar. DT: Walter Centeno.

Alajuelense: Washington Ortega; Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Aarón Salazar, Santiago van der Putten; Celso Borges, Alejandro Bran; Rashir Parkins, Creichel Pérez; Ronaldo Cisneros y Kenneth Vargas. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes y últimos resultados del San Carlos vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Alajuelense:

24 de enero de 2026 | Alajuelense 1-0 San Carlos | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de diciembre de 2025 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-0 San Carlos | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de marzo de 2025 | Alajuelense 0-0 San Carlos | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 29 de enero de 2025 | San Carlos 0-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

